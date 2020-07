Lukijalta: Tervetuloa takuuaurinkomatkalle

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koronaeristyksen jälkeen meillä väitetään olevan tarve päästä etelän rantalomalle. Nythän se on taas mahdollista. Tällä palstalla saat turvallista etukäteistuntumaa matkaan – säästät ja säästyt paljolta. Hyppää kyytiin!

Onhan jokaisella varmasti passi tai kuvallinen henkilötodistus ja kopio siitä, jos se joutuu hukkaan (= varastetaan) matka-asiakirjat – kaikki tarvittava.

Takana on aikainen herätys ja viiden tunnin kuluttua uninen junamatka lentoasemalle. Pääteasemalla laukun vetoa puoli kilometriä mutta sentään katon alla. Helppoa! Pysy perässä.

Buukkausjonossa on parisenkymmentä odottajaa. Hikeä pukkaa, paita tarttuu ihoon, janottaa. Miten tämä värkki toimii? Pitkä jono takana hermostuttaa. Istu, jos löydät vapaan tuolin.

Onhan kaikki kunnossa turvatarkastusta varten? Ota henkselit pois ja avaimet, onko muuta metallia, nesteitä, rasvoja? No pitäähän aurinkorasvaa olla, hitto. Suojakerroin 30. Kemiallinen aseko? Se joutuu roskikseen. Sitten odotetaan. On se kiva lähteä matkalle pitkästä aikaa ja päästä meren äärelle. Voi sietää pieniä vastoinkäymisiäkin siitä hyvästä.

Haetaan vettä pulloon vessasta, kun vesipullo maksaa baarissa kolme euroa. Eikö ole vara ostaa vettä, vaikka on vara maksaa matkasta toista tonnia? Voiko wc:n vettä edes juoda? Voi sitä Suomessa.

Ei päästä vierekkäisille paikoille koneessa. Ollaanhan me oltu vierekkäin kohta 30 vuotta, pari tuntia ei haittaa, mutta olisi kiva jutella. Vieressä istuu vierasmaalainen, ei varmaan puhu suomen sanaa.

Tarjoilu on mehumuki ja kahvikuppi. Ennen sai syödäkseen ainakin sämpylän. Nyt sekin pitää maksaa. Onko sulla kolikoita? Maksetaan vitonen ruisleivästä korvikehahvin kanssa.

Sitten katsellaan pilviä. Lennetään yli kahdeksaasataa ja odotetaan kovaa vauhtia tahtotilan parannusta. Onkohan kapteeni selvin päin? On tavattu sellaisiakin, jotka eivät ole. Taivaaseen olisi päässyt koko sakki, jos ei olisi pidätetty virantoimituksesta. Kai ne on jo siitä tarkkoja.

Siten alkaa turvatoimien esittely. Ei ne taida meitä pelastaa, jos kone putoaa. Heittoistuin pitäisi olla matkustajillakin. Osaisikohan sitä käyttää, kun ei osaa vilkkuakaan käyttää?

Pitäisi pikkuhiljaa päästä vessaan. Jonoa puoli käytävää ja virvokevaunut liikkeellä. Meniskö seisomaan sinne? Odota, että se lyhenee. Se pitenee, kaikkia pissittää yhtä aikaa. Pakko mennä. Käytävä on ahdas, juuri ehdin ja samassa alkaakin laskeutuminen.

Paikoillenne, valmiit! Kiitorata tuli onneksi eteen oikealla kohdalla. Ei törmätty vuoreen. Viimein päästään koneesta ulos – kuin saunaan menisi vaatteet päällä. Sitten kilpajuoksu vessaan – olipa siellä epäsiistiä. No onneksi on desipyyhkeitä mukana. Hohhoijaa, miten lämmin, mutta sitähän me tultiin hakemaan.

Seuraavaksi bussin metsästys. Matka hotelliiin on pitänyt maksaa erikseen – ennen se kuului hintaan. Ei kai kukaan vietä lomaa lentoasemalla! Maksoitko, vai pitääkö mennä taksilla?

Saakohan huoneen heti? Pelaakohan siinä ilmastointi? Puhuukohan ne englantia? Tietenkin saatiin huone viimeisenä. Ympärisön tutkailu alkaa huoneen tarkastelulla. Onneksi saa viilennystä ja pystyy nukkumaan. Pimeä tulee aikaisin. Matkapäivä väsyttää.

Aamiainen jo ennen kymmentä. Ei saa nukkua pitkään kun pitää herätä syömään. No voihan sitä mennä takasin punkkaan! Ei kun rannalle. Ei me olla tänne tultu huoneeseen makaamaan! No lähdetkö! Siellä pääsee veteen, saa viilennystä!

Pitää ostaa tuoli. No sehän on selvä. Sen saa pitää koko päivän. Dieci euro? Mitä – kympin. No eihän se ole kuin vitonen per lärvi. Vai haluatko lähteä kaupungille? Ei näin kuumalla jaksa. No sitten otetaan tuoli. Kalajoella voisi laittaa oman alustan, ei maksa mitään! Joo, mutta siellä on 12 astetta. Pitäisi olla viltti päälläkin.

Älä valita, ollaan takuuaurinkomatkalla. Pala tai sula, tai rahat takaisin. Onhan tässä varjo. Pidä paita päällä tai mene veteen! Onkohan se miten saastunutta? Pyyhekauppias lähestyy, seuraava myy pöytäliinoja, huppareita, lippiksiä, jäätelöä. Onkohan niillä myyntilupa? Tuskin. Ei osteta, kiitos.

Ensimmäisen päivä menee harjoitellessa. Sitten menoon tottuu. Menee kaupungille tai rannalle kuin töihin. Kiertää rauniot ja museot kännykkä ojossa. Syö paikallista, yrittää ymmärtää mitä ruokalistassa on ja missä järjestyksessä niitä niellään.

Leipä on pullanvaaleaa, kahvi lattea tai musta tilkka kupin pohjalla, mutta maassa maan tavalla. Muista että olet sisältä turisti, mutta päältä paikallinen, niin kuin olisi ikäsi tallannut kuumaa hiekkaa etkä suksia nähnytkään. Olethan opetellut numerot kymmeneen ynnä muut kaupalliset kohteliaisuudet kohdemaan kielellä.

Sitten vaan väistellään lähikontakteja mahdollisuuksien mukaan. Jonotetaan, turvavälitetään, kuvataan auringonlaskuja ja lähetetään viestejä kavereille miten hienoa olla täällä – toista kun kotona kun kaikki on kallista eikä päivää sanota.

Nahka alkaa uhkaavasti punottaa puolen viikon maissa suojakertoimista viis. Seitsemän päivän jälkeen laukku napsahtaa kiinni. Aikainen herätys. Ei muuta kuin bussia odottamaan… ja niin edelleen… lentoasema, kone, juna…odotuksineen. Kaikki istumapaikat miehitetty.

En kyllä lähde ihan pian ainakaan näin lyhyelle matkalle. Junassa palelee, pitää kaivaa kassista takki. Ei oikeastaan haittaa pitää vaatteita päällä. Mukavan raikasta. Onkohan täällä satanut? Onkohan kaikki kukat kuolleet? Pitääkö jäädä karanteeniin kahdeksi viikoksi?

Aila Dammert

