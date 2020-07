Pakinoitsija P. Veitsi palaa juurilleen ja kirjoittaa läheisestä aiheesta: Koiruuksia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kirjoitin ensimmäisen kirjallisen tuotokseni sitten peruskoulun noin viisitoista vuotta sitten. Silloin paikallinen ilmaisjakelulehti haki avustajia ja päätin kokeilla. Olin luopumassa metsästyskäyttöön kelvottomasta koirastani ja tunteet olivat pinnassa. Muuten mukava koira oli varmasti itse syytön tilanteeseen. Niinpä syntyi kolumni ”Koiranelämää”, joka yllätyksekseni julkaistiin lehdessä sellaisenaan. Onneksi koirallekin löytyi myöhemmin rakastava koti.

Ja taas ajattelin kirjoittaa koirasta. Koirat puhuttavat, onhan niiden määrä lisääntynyt viime vuosina paljon. Koronakaranteeninkin sanotaan lisänneen koirien rekisteröintimäärää voimakkaasti. Kunhan näille läheisyyden kaipuusta tai hetken mielijohteesta otetuille pennuille ei kävisi kuin kesäkissoille.

Kun työt taas alkavat ja tilanne normalisoituu, koira on edelleen siinä. Sen normaali elinikä on 10–15 vuotta rodusta riippuen. Tuntevaa luontokappaletta ei voi ottaa ja hylätä noin vain.

Koirasta puhutaan ihmisen parhaana ystävänä. Pelkkä ystävyyskään ei useimmiten riitä, vaan koiran olemassaololle on oltava jokin funktio. Yleisin taitaa täälläpäin olla metsästys. Niin itsellänikin. Koira on ehdoton apuri metsällä. Riistaverisen koiran työskentelyn seuraaminen on äärimmäisen mielenkiintoista. Huomasin sen viime syksynä, kun olin ilman koiraa. Koirattomana metsällä käyminen väheni huomattavasti.

Koiran kanssa voi harrastaa paljon muutakin. Näyttelyitä, rodunomaisia kokeita, agilityä ja tottelevaisuuskoulutusta. Opas- ja vartiokoiriakin on. On kai se pelkkä seuran pitäminenkin jonkinlainen funktio.

Koiran pitäminen vaatii vastuullisuutta. Tätä vastuuta usein perätään yleisönosastoilla ja nettifoorumeilla. Koirankakat ja häkissä haukkuva koira kirvoittavat kielenkantoja. Joillakin koirilla haukku on herkemmässä kuin toisilla. Eläinsuojeluilmoituksia tehdään ilman, että otetaan asiasta selvää suoraan koiran omistajalta.

Moni rotu selviää paukkupakkasilla mainiosti ulkona. Naapureista ja heidän eläimistään huolehtiminen on toisaalta ihan oikein, sillä huonosti hoidettujakin eläimiä on.

Miksi aihe tuli taas mieleen? No tietysti siksi, että meillä on uusi perheenjäsen. Mäyräkoira Bertta, joka katsoa tillittää tuossa kun naputtelen konetta. Miksi nuo sormet eivät rapsuta minua, se näyttää miettivän. Rotu on minulle uusi. Sanovat älykkääksi, mutta itsepäiseksi. Ei se kyllä kovin paljon älyä vaadi, kun vääntää sonnat kodinhoitohuoneen lattialle. Mutta ehkäpä se äly lisääntyy iän karttuessa.

Odotan siitä innolla uuttaa metsästyskaveria, ehkäpä jo ensi syksyksi.