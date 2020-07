Aili Dammertin Visiitti-kolumni: Tuotannolliset ja taloudelliset syyt

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kesä on näyttänyt kelinsä niin kuin nykyään yleisesti sanotaan. Näihin päiviin asti keli on tarkoittanut teiden tai maaston kulkukelpoisuutta ja luistoa, vain murteissa sitä on käytetty sään synonyyminä. Nyt on alettu puhumaan murretta. Kieli muuttuu, vaikka kuinka puolustaisin vanhaa ”alusta” ja sen ”mainetta”.

Helle, kuivuus, ukkossateet ja raekuuro on osunut mökkiin. Epäväkaista ja ennustamatonta kuin koronan jälkeinen elämä. Bruttokansantuote vajoaa ja valtio velkaantuu. Uutisista kasataan mustia pilviä kansalaisen lomataivaalle, joka jo muutenkin sataa ja salamoi. Olen osallistunut jo kaupan elvyttämiseen kuukauden aikana enemmän kuin monen vuonna yhteensä, maksanut sadevesiveroni, pessyt käteni ja varpaanikin, nauttinut vain vähän kansalaisluottamusta.

Raha ratkaisee koronarajoitusten purkamisessakin ja tuntuu, että elämä on vain talouselämää. Jopa parisuhde irtisanotaan tuotannollisten ja taloudellisisten syiden takia – ei vain työsuhde. Ne syyt seuraavat meitä kehdosta hautaan.

Valtakunnan uutisoinnissa vertaillaan yleensä eri maiden tilastolukuja. Velka-asioista ei niinkään, vaikka velkaa ottavat Saksa ja Japani etunenässä jenkeistä puhumattakaan. Japani ikääntyy, yli 65-vuotiaita on viidennes, lapsia ei synny. Valtionvelka on moninkertainen meihin nähden, eivätkä he tunnu olevan siitä kovin huolissaan, mutta me suhtaudumme siihen kuin omaan kulutusluottoon. Tosin nipponin velka on valtion sisäistä, jopa miinuskorkoista ja se voidaan jättää maksamattakin. Pankki voi antaa velat anteeksi. Onhan Euroopassakin tapahtunut jotain lähes vastaavaa.

Kun on päästy ilmastoanoreksiasta tulee velka-apatia, kesä karkaa käsistä ennen kuin on päässyt edes järveen pulikoimaan. Pitää vaan pullikoida paperilla.

Elämme demokratiassa, mutta silti taloudellisessa epätasarvossa. Koronataantuma iskee pahiten pienituloisiin. Meillä sanotaan usein, että menestys tai menestymättömyys on oma valinta (?).

Siihen mennessä, kun voi tai saa itse tehdä valintoja, on jo tapahtunut paljon. Lähtökohdat eivät suinkaan ole kaikilla samanlaiset. Se miten kehitystä on autettu kotona, millaisen pohjan ja uskon tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiinsa on saanut vanhemmilta, vaikuttaa toimiimme. Silti olemme samalla viivalla töitä hakemassa – kärryiltä pudonneet töhrimässä aseman seinää ja rälläämässä kylän raittia.

Se ei missään nimessä ole puolusteltavaa, mutta mitään ei voida korjata, ellei hyvinvointiyhteiskunnan hyvinvoiva osapuoli tunne pahaa oloa eikä sen syntyä. Eivätkä edes kaikki vanhemmat. Ei tiedetä tai uskota, mistä paha olo tulee, kun meillä on ”kaikkea”.

Joillakin paha olo kääntyy itseä vastaan, joillakin kaikkea muuta ja muita. Meitä ohjaavat tunteet ja tunteettomuus. Paha olo on arvaamaton, ellei siitä oteta selvää ja anneta sille muutakin kuin sakkoja.

Kirjoittaja on ylivieskalainen toisinaanajattelija