Pääkirjoitus: Turhankin hiljaista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

17.7.2020

"Kaikista paras ja imelin viisauven laji on jälkiviisaus", sanaili Havukka-ahon ajattelija Konsta Pylkkänen Veikko Huovisen kynäilemänä. Uskotaanpa nyt kirjailijaa ja harjoitetaan tuota parasta viisauden lajia.

Ylivieskan kesä on tapahtumien puolesta ollut jotakuinkin tyhjä ellei peräti kuollut. Joitakin harvoja pienimuotoisia, lähinnä lapsille suunnattuja juttuja on aikaansaatu. Viime vuosina kiitettävästi kukoistanut erilaisten kulttuuririentojen ja viihdemenojen monimuotoisuus ja runsaus on tipotiessään.

Syykin toki tiedetään. Kevään uhkakuvat pysäyttivät kaikki suunnitelmat ja valmistelut. On selvää, ettei niitä sellaisenaan voi herättää hetkessä henkiin, vaikka tilanne nyt on paljon ennakoitua lohdullisempi koronaepidemian suhteen.

Monissa naapurikunnissa kuitenkin on sentään jotakin toimintaa viritelty. On kesäkahviloita, taidepolkuja, pyöräilyretkiä ynnä muita nopeasti pystyyn kyhättyjä ajanvietteitä. Asialla ovat olleet etupäässä paikalliset aktiiviset järjestöt vapaaehtoisvoimin.

Ylivieskassa on kaupungin kulttuuritoimi viime vuosina ollut kiitettävän aktiivisesti tapahtumien taustalla. Toki mukana on myös järjestöjä ja muita yhteisöjä, mutta kulttuuritoimen panos on ollut näkyvä. Nyt, kun se puuttuu, hiljaisuus on melko täydellinen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Esimerkiksi Myllykahvilan avaamisen perään moni on kysellyt. Aiemminhan se oli järjestöjen, lähinnä 4H:n vastuulla. Viime kesänä kaupunki otti sen omaan hoitoonsa. Samoin on kaipailtu edes pienimuotoisia tapahtumia Myllyaukiolle. Puuhkalan museollekin olisi menijöitä, jos se olisi auki.

Lohduksi sanottakoon, että syksyä kohti pitäisi alkaa vilkastua. Kulttuuri-, liikunta ja nuorisotoimi ovat valmistelleet loppukesään moni-ilmeistä Taidefest-tapahtumaa. Kevään tietojen mukaan ohjelmassa on muun muassa pelimiitti, poikkitaiteellinen teemailta, merenneitouintia, gosplay-ilta, kulttuuripolku Puuhkalassa sekä käsityötapahtuma.

Myös syksyn suurtapahtuma Kauppojen yö on tulossa entiseen tapaan. Sen valmistelut ovat jo pitkällä.

Kansa ilmiselvästi kaipaa jo muutakin kuin kotipuuhia ja mökkeilyä. Silti on syytä muistaa, että varovaisuus on tarpeen. Hygienia ja etäisyydet ovat päivän sanat vielä pitkään.