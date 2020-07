Särkillä ravataan koronasta huolimatta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Hiekkasärkillä lauantaina järjestettäviin kesäraveihin on ilmoitettu ennätysmäärä hevosia ja poneja. Anna Athanasiou Kalajoen Hevosystäväin seurasta kertoo osallistujia olevan 149, joten tiedossa on varsin värikästä raviurheilua.

– Pyrimme järjestämään yleisölle niin turvalliset ja toimivat olosuhteet kuin mahdollista. Kokoontumisrajoituksen ollessa 500 henkilöä, voimme ottaa erilliselle yleisöalueellemme noin 470 raviurheilun ystävää. Myös autokatsomomme on ravipäivän aikana käytössä.

– Ravit järjestetään aika lailla perussapluunalla ilman väliaikaohjelmaa tai muita lisäpalveluja. Olemme panostaneet raviradan sekä reitistön kunnossapitoon.

Kalajoen kesäraveja voi myös seurata kotisohvalta Veikkauksen Tototv:stä veloituksetta.

Kalajoen raviurheilun harrastajat olivat uuden tilanteen edessä kevättalvella koronan keskeyttäessä ravikilpailutoiminnan. Vähälumisen talven jälkeen aikainen kevääntulo toi mukanaan entistä paremmat valmennusolosuhteet sekä säpinää Hiekkasärkkien hevosreiteille ja raviradalle.

– Olemme kevään ajan valmentaneet hevosia sulassa sovussa lenkkeilijöiden, fatbikeilijoiden, hiihtäjien ja muiden luontoihmisten kesken. Reiteillä, lenkkipoluilla ja raviradalla on ollut ennätysmäärä käyttäjiä; ulkoilijoita, koiranulkoiluttajia, auringonottajia, karavaanareita, telttailijoita sekä naapurikuntien hevosharrastajia, mikä tietysti koronan lieveilmiönä on pelkästään positiivinen asia, Anna Athanasiou iloitsee.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Parin kuukauden mittainen ravitauko loi painetta ravijärjestäjille sekä hevosten taustajoukoille, toisaalta ravitauko näyttänee olleen paikallaan, sillä ravikilpailujen urheilullinen taso vaikuttaisi olevan korkeammalla kuin koskaan. Lähinnä yleisörajoitteiden sekä rahoituksen epävarmuus ajoi kesäratoja epävarmaan asemaan ja joitakin ratoja perumaan ravipäiviään, vaikka paine päästä kilvanajoon oli kentällä kova.

Kalajoen Hevosystäväinseuran hallitus ja aktiivijäsenet ovat alusta asti olleet optimistisia ja suunnitelleet tulevaa ravipäivää koronasta huolimatta ja tilanteen mukaan eläen ja eläytyen.

– Meillä on ollut vahva halu, kentältä tullut tarve sekä tilaus tuottaa sellainen ravipäivä mitä olemassa olevien rajoitteiden puitteissa on mahdollista järjestää. Alueellamme on valtava harrastajakunta, määrällisesti paljon hevosia ja peruttujen ravien takia rajalliset kilpailumahdollisuudet, Athanasiou toteaa.

Hän sanoo viime kesän ravien olleen urheilullisesti sekä yleisömäärältään erittäin onnistuneet ja niistä saatiin kaikin puolin kiitosta ja positiivista palautetta ympäri Suomen.

– Ahkeruutemme huomioitiin myös Maa- ja metsätalousministeriöltä tulevan rahallisen tukipaketin muodossa, ja saimme mukavan bonuksen motivaatiotukena lisättäväksi tämän kesän palkintoihin.