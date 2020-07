Yilmaz hankki poikkeusolojen aikana uuden ammatin ja toteutti pitkäaikaisen haaveen harrastuksesta yläilmoissa



Yli 20 vuotta Suomessa asunut Memo Yilmaz sanoo, että yhtiekunnan jäseneksi pääsee opettelemalla kielen ja tekemällä työtä. Myös avoimuus on tärkeää.

Turkista 20 vuotta sitten Suomeen ja Ylivieskaan tullut Memo Yilmaz on poikkeusolojen takia ensimmäisen kerran ollut tilanteessa, jossa on joutunut pohtimaan toimeentuloa ja miettimään vaihtoehtoja uudella tavalla. – Olen aina tottunut tekemään työtä, mutta ravintolat ovat poikkeusolojen takia joutuneet toimimaan rajoitetusti, ja tulos on ollut sen mukainen, sanoo ravintolatoiminnan veljelleen jokin aika sitten myynyt Yilmaz.