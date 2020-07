Latojen lakeus on mennyttä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Mikä on Sinun, lukijani, mielimaisemasi? Minun mieleni maisema on lakeus. Se pohjalainen: peltoja, peltoja, suoria teitä pitkin ja poikin, pieni metsäsaareke kuin lakeutta korostaakseen, yksinäinen mänty ja taivaanrantaan saakka matalalle tulevaa taivasta metsään saakka ja se on niin kaukana, että se vaikuttaa vahvalta viivalta kuin vanteelta, joka pitää tämän kaiken koossa. Kun sen näkee, jää yksi sydämenlyönti väliin ja alkaa uusi iskentä: verkkainen ja vakaa, rauhallinen, lakeusmaiseman kaltainen, sen vanki.

Niin se on ollut vuosikymmenet. Nyt se palasi mieleeni, kun luin nivalalaisen Seppo Urpelan novelleja. Niitä, joista maan luotetuimmat kriitikot kokivat maahan saadun uuden "Haanpään".

Hän näki lakeuden kansan olevan osa sitä maisemaa, maiseman sitä ihmistä niin että suru ja huoli mustaa maiseman, tuulee tuimasti ja sade iskee kuin moukari tai sitten luonnonkukkien, ojan varren mesikka tai puolikuivan heinän tuoksu saa vanhakin muistot hereille ja ryhti oikenee. Jotakin on taas olemassa.

Mutta lakeudella on ollut ja on vaiheensa. Pahinta on latojen katoaminen lakeudelta. Ne, jotka olivat suorassa rivissä kuin sotilaat. Peltojen rytmi määräsi ne niin olemaan, toistakymmentäkin rivissä kohti taivaanrantaa. Ei kukaan ollut määrännyt latoja niin sijoittamaan, mutta siitä poikettiin vain poikkeustilanteessa.

Nyt ladot ovat poissa, niin kuin turhake ne ovat tehneet tehtävänsä ja "Mauri saa mennä". Jossain syrjemmällä perikunnan mailla saattaa nähdä sortumaisillaan olevan ladon, joka on kiertäytynyt kulmiltaan kuin sortumiskulmaa etsien. Ja niin tätä latovanhusta kunnioitetaan, että saa itse nöyrtyä kasaan, ilman puskurin nykyaikaisuutta.

Toinenkin piirre lakeudella on muuttunut: ei ole enää pitkiä peltoja ojineen ja kanavineen. Salaojitus oli kuin kulkutauti, tehokkuus nimeltään. Sitä oli edeltänyt se, että ladot oli tehty peltojen päähän kahden pellon kulmaan ja niin saatu hiven lisää viljelyalaa. Ladot oli tehty haavasta tyveä ja latvaa vaihtaen.

Sitten tehtiin navetan tuntumaan pihamaisemaan sopeutumaton iso karjalato, jonne heinät kerättiin jo kesällä. Hevoset olivat vanhentuneet eivätkä jaksaneet vetää lumessa heinäkuormaa, vaikka ne yleensä menivät kotia kohti kuin nuorentuen. Oli trakrorit ja öljyt haisivat hankalasti ja vähän miestenkin asusteet.

Ne menneet ladot oli tehty seiniltään ylöspäin leveneviksi, jotta sade ei päässyt kastelemaan ja pilaamaan heiniä. Se tavan keksijä on yksi niistä monista, jotka ovat jääneet patentitta ja joita on moniaita. Eivätkä he kaivanneet esilläloa, olihan autettu lähimmäisiä... Tarkoituksenmukaisuus, josta Kustaa Vilkuna puhui ja kirjoitti paljon, se on syönyt itsensä nyt, kun raha on enemmän kuin tunne ja henki.

Mutta kaikesta huolimatta lakeudella nytkin on taivas lähellä maata. Eikä se muutu.

Oiva Luhtasela

Ylivieska