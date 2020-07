Työmarkkinatuki jäänyt hakematta osalla työttömistä yrittäjistä – "Yrittäjät oppineet pärjäämään ilman tukia”



Koronan vuoksi liiketoimintaansa menettäneet yrittäjät voivat vuoden loppuun saakka hakea peruspäivärhaa Kelalta, mutta sitä ennen heidän on pitänyt ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Osa liiketoimintansa koronaviruksen vuoksi menettäneistä yrittäjistä on ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, mutta heillä on jäänyt hakematta työmarkkinatuki Kelalta. Tapauksia on ilmaantunut Pohjois-Pohjanmaankin alueella.