Hengenvaarallinen myrkkykeiso on yleinen kasvi Kalajokilaaksossa

Myrkkykeiso (Cicuta virosa) lienee maamme vaarallisin myrkkykasvi. Sen tiedetään tappaneen keväisin kymmenittäin rantaniityllä laiduntanutta karjaa Tornionjokilaaksossa (Carl von Linné).

Kasvi on myös ihmiselle hengenvaarallinen jo pieninä annoksina. Turpea kasvin juuri on sen myrkyllisin osa, vaikkakin koko kasvi on myrkyllinen. Tiedossani on tapaus Reisjärveltä, jossa koira purtuaan kasvin juuria olisi kuollut ilman silloista taitavaa kunnaneläinlääkäri Kardiqué Sakoneá.

Jokaisen suomalaisen tulisi tuntea myrkkykeiso. Kasvin vaarallisuutta lisää sen yleisyys. Sen tuoksukaan ei ole mitenkään varoittava, vaan pikemmin päinvastoin: keväisen imelä, vähän tillin- tai sellerintuoksuinen.

Ensisilmäyksellä tämä sarjakukkainen kasvi muistuttaa hieman koiranputkea tai kuminaa. Kasvia tavataan jokseenkin yleisesti koko maassa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Sitä esiintyy kaikkialla Keski-Pohjanmaalla, paikoin hyvinkin yleisesti.

Ylivieskassa olen nähnyt kasvia mm. Kalajoen ja Kaupunginojan varressa. Myrkkykeiso kasvaa myös heinäisillä soilla ja ojien varsilla.

Kasvilla on monivuotinen mukulamainen, hieman selleriä muistuttava vanhemmiten kerroksellinen juurakko, josta uusi verso kukkineen kasvaa joka kesä. Kasvista eroon pääseminen edellyttää sen poistamista juurineen. Parhaiten siihen soveltuu paksupiikkinen puutarhatalikko.

Uusi kasvi kasvaa pienestäkin maahan jääneestä juuren palasesta. Se leviää tehokkaasti myös siemenistä, jotka leviävät aallokon mukana pitkin rantaviivaa. Jos et vielä tunne myrkkykeisoa, löydät varmimmin sen aivan vesirajan tuntumasta näin heinä – elokuussa kasvin kukkiessa.

Myrkkykeiso kannattaa hävittää ainakin uimarannoilta ja muilta paikoilta, joissa lapset tai kotieläimet voivat joutua sen kanssa kosketuksiin. Hävittämistalkoisiin tulee varustautua niin, ettei kasvi pääse ihon kanssa kosketuksiin: jalkaan kumisaappaat ja käsineiksi kumi- tai nitriittikäsineet. Kaikki kasvinosat suljetaan visusti muovisäkkiin, joka poltetaan hyvin palavalla nuotiolla.

Myrkytysepäilyn yhteydessä on otettava heti yhteyttä Myrkytystietokeskukseen ja hakeuduttava välittömästi lääkäriin.

Kirjoittaja on FM, kasvibiologi