Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan, Alavieskan ja Nivalan alueella on tapahtunut viimeisen kuukauden aikana useita murtoja. Ylivieskassa murtoja on tehty ainakin kenkäkauppaan ja koneliikkeeseen. Myös Alavieskassa on murtauduttu liiketiloihin. 16. kesäkuuta ja 10. heinäkuuta välisenä aikana murtoja on alueella tapahtunut seitsemän, kertoo tutkinnanjohtaja Ilkka Piispanen Oulun poliisilaitokselta.

Murtojen takana on Piispasen mukaan sama tekijä. Tekijä on murtautunut myös yksittäisille rakennustyömaille ja joihinkin henkilöautoihin.

– Meillä on tekijä otettuna kiinni, Piispanen kertoo.

Ylivieskan ja Alavieskan murtojen lisäksi myös Nivalassa on tapahtunut murto. Vielä on Piispasen mukaan epäselvää, onko kyseessä sama tekijä. Varmistetuissa murroissa tekijä on onnistunut varastamaan muun muassa työmaakaluja ja rahaa liikkeiden pohjakassasta.

Viimeinen tiedossa oleva murto on tapahtunut perjantaina 10. heinäkuuta Ylivieskan Kenkäkauppaan, josta tekijä oli varastanut rahaa. Lisäksi tekijä oli sotkenut liiketiloja. Ylivieskan Kenkäkaupan kauppias Kaarina Juntunen päivitti perjantaina tapahtuneesta kaupan Facebook-sivulle.

– Ikävä yllätys odotti kenkäkaupassamme aamulla kun oven avasimme. Murtovaras oli käynyt ja jättänyt jälkeensä aikamoisen sotkun, päivityksessä kirjoitetaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tekijä oli ollut rahaa hakemassa, mutta saalis oli jäänyt pieneksi, sillä liikkeen kassassa ei ollut suuria summia käteistä.

– Eihän nykypäivänä juurikaan rahalla makseta, vaan kortilla. Ilmeisesti varkaalle suuri pettymys kun ei ollut kuin muutama kolikko varastettavana.

Juntusta moinen "huvin vuoksi" sotkeminen suututtaa.

– Raivostuttavaa tuollainen sotkeminen, Juntunen kommentoi.

Juttua päivitetty 9.13: Ylivieskan murto on tapahtunut koneliikkeeseen, ei kodinkoneliikkeeseen.

Juttua päivitetty 9.30: Lisätty Kaarina Juntusen kommentit tapahtuneesta.