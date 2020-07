Kalajokilaakso 30 vuotta sitten: Rottia vilisee Ylivieskassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajokilaakso uutisoi perjantaina heinäkuun 13. päivä 30 vuotta sitten kasvavasta rottaongelmasta. Uutisessa kysellään onko rotta-armeija vallannut Ylivieskan? Huimasti lisääntynyt rottakanta selittynee suotuisilla lisääntymisolosuhteilla ja ihmisten huonosti hoitamilla komposteilla. Hyvin hoidetulta kaatopaikalta on myös moni rotta saanut häädön ja niitä on vilistänyt tietä pitkin kohden ihmisten asumuksia. Pitkähäntäisiä otuksia on nähty liikkuvan kaikkialla Ylivieskassa.

Hurjia rottahuhuja on kaupungilla puhuttu koko kesän. Eräässä talossa oli rotta tullut sisälle pelottelemaan talon akkaväkeä ja kerrotaanpa talon kissankin moista otusta säikähtäneen. Kissa-rukka oli hypännyt naisten mukana pöydälle ja koko porukka oli huutanut hädissään isäntäväkeä avuksi.

Eläinlääkäri Niilo Peltokorpi selittää rottien lisääntymistä kannan normaalilla kasvulla. Joinakin vuosina rotat lisääntyvät paremmin ja tänä vuonna kevät oli rotille suotuisa. Ja nälkäiset pitkähännät tulevat sinne missä ruokaa on tarjolla.

– Monen talon takapihalla näyttää olevan avokomposteja, joissa rotille on tarjolla kaikennäköistä ruuanjätettä.

TerveystarkastajaEija Niemi tiedottaa, että ruuanjätettä ei saa laittaa kompostiin.

– Jos rottia pihalle kuitenkin ilmestyy, on niiden hävittämisestä vastuussa kiinteistön omistaja.

Rotilta ei henki lähde yhdellä annoksella vaan hengenlähtöön tarvitaan pari tujua annosta myrkkyä. Rottasota on siksi vaikeaa, että rotat viisaina välttävät vaaran. Ne siirtyvät nopeasti uusille alueille, jos kaverit ympärillä kuolevat.

Rotanmyrkkyä saa ilmaiseksi elintarvikelaboratoriosta ja ihmiset ovatkin ahkerasti kyselleet neuvoja ja myrkkyä tarkastajilta. Jos myrkkyä laitetaan ulos, siitä on ilmoitettava varoituskyltillä.

– Levitin illalla 25 kiloa rotanmyrkkyä kaatopaikka-alueelle ja murustakaan ei ollut aamulla jäljellä, kertoo rottakokemuksistaan Olavi Kantola.

Hän on seurannut rottatilannetta Ylivieskan kaatopaikalla pitempään ja kertoo rottakannan vaihtelevan suuresti eri vuosina. Kun rottakanta näyttää olevan kasvussa, suoritetaan kaatopaikalla tehomyrkytys kannan kasvun pysäyttämiseksi.

– Kaatopaikalla eivät rotat pääse lisääntymään, Olavi Kantola sanoo.