Nivalassa neljä uutta koronatapausta – Liittyvät aiempaan tartuntaketjuun

Nivalassa todettiin torstaina neljä uutta positiivista COVID-19-testitulosta. Tapaukset liittyvät aikaisempaan tartuntaketjuun. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tiedotteen mukaan lisää altistuneita ei ole.

Tiistaina Nivalassa todettiin kaksi koronavirustartuntaa. Kaikki altistuneet on kartoitettu ja asetettu kotikaranteeniin.

Nivalassa todettiin aiemmin keväällä viisi koronatartuntaa. Nyt esiin tulleet tartunnat eivät liity aiempaan tartuntaketjuun, vaan kyseessä on uusi tapaus.

– Tämä on aivan selvä tartuntaketju ja täysin uusi tapaus. Alueen muun väestön riski koronavirustartunnalle ei ole aikaisempaan verrattuna suurentunut ja riski tartunnalle on alueella yleisesti hyvin vähäinen, toteaa Kallion Päivi Peltokorpi.

Niin ikään Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri Arto Nieminen rauhoittelee tilannetta.

– On ymmärrettävää, että koronavirustapausten toteaminen lähialueella herättää huolta. Alueen epidemiologinen tilanne on edelleen rauhallinen eikä erityistä aihetta huolestumiseen ole.

Myös yleisön reaktioihin Kalliosta halutaan kommentoida.

– Kokemuksesta tiedämme, että joidenkin ihmisten reaktiot esimerkiksi sosiaalisessa mediassa voivat olla ikäviä ja tartunnan saaneita syyllistäviä. Joskus keskustelu on mennyt hyvinkin alatyyliseksi ja henkilöön meneväksi., Peltokorpi sanoo.

Tiedotteessa todetaan, että koronavirusinfektioon sairastuminen voi olla elimistölle raskasta fyysisesti. Toisaalta useat siihen sairastuneet ovat kokeneet taudin aiheuttaman henkisen taakan olevan vieläkin raskaampi. Sairastunut henkilö tarvitsee ensisijaisesti tukea – ei syyllistämistä.

Suurin osa tapauksista on kuitenkin ollut kotona sairastettavia hengitystieinfektioita. Taudinkuvaan kuuluu yleisimmin kuume, yskä, lihaskivut, päänsärky, maku- tai hajuaistin muutos, väsymys tai suolisto-oireet. Taudin itämisaika vaihtelee 1–14 päivän välillä, mutta yleisimmin taudin oireet ilmaantuvat 5–6 päivän kuluttua tartunnasta.

Lievemmissä infektioissa, jotka eivät edellytä sairaalahoitoa, viruseritys kestää pisimmillään reilun viikon, vakavissa infektioissa pidempään. Jos henkilöllä todetaan koronavirusinfektio, hänet asetetaan 14 päivän mittaiseen kotieristykseen ja hänen on ennen eristystoimien purkamista oltava kahden päivän ajan oireeton.

Kun eristystoimet puretaan, henkilö ei ole enää tartuttava ja hän voi palata normaaliin elämään ilman tartuntatautilakiin liittyviä rajoituksia. Koronavirukselle altistuneet lähikontaktit asetetaan 14 päivän kestoiseen karanteeniin, jonka aikana seurataan ilmaantuuko heille koronavirusinfektioon sopivia oireita.

Jos oireita ilmaantuu, heidät nykyisen suosituksen mukaisesti ohjataan koronavirustestaukseen. Jos oireita ei kahden viikon aikana ilmaannu, karanteenitoimet voidaan purkaa ja karanteenissa ollut henkilö saa hänkin palata normaaliin elämään.

Terveyspalvelujohtaja Peltokorpi korostaa kuitenkin huolellisuuden ja varovaisuuden tärkeyttä.

– Selvästi on havaittavissa, että ihmisten tarkkaavaisuus herpaantuu, kun tilanne on rauhoittunut. Kun ennen miltei jokainen käytti käsidesiä kaupan ovella, nyt se on harvinaisuus. Lisääntyvä liikkuminen kuitenkin aina lisää kaikkia tartuntatautiriskejä.

Kallion tiedote muistuttaa, että omaa tartuntariskiään voi vähentää usealla eri keinolla. Eräs tärkeimmistä on huolellinen käsihygienia: esimerkiksi käsihuuhteen käyttäminen kaupassa asioidessa ja käsien saippuapesu kotiin palatessa. Silmiä, nenää tai suuta ei pidä kosketella jos ei ole juuri pessyt käsiä.

Yskiä tai aivastaa pitää kertakäyttöiseen nenäliinaan. Isossa väkijoukossa on tilastollisesti suurempi riski saada tartunta kuin pienemmässä ja 1-2 metrin etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin vähentää riskiä tartunnalle.