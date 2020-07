Pääkirjoitus: Koronavarovaisuus lipsuu

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

10.7.2020

Pelottava koronaviruspandemia tuntuu kaikonneen jonnekin kauas ulkomaille. Suomen tilanne on ollut rauhallinen jo kuukausien ajan, eikä se tänne jokilaaksoihin ole kunnolla yltänyt lainkaan. Muutamia tapauksia tuli tietoon joskus maaliskuussa, minkä jälkeen on ollut hiljaisempaa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti keskiviikkona, että Nivalassa on tiistaina todettu kaksi uutta tartuntatapausta. Vaikka kyse on vain kahdesta tapauksesta, jotka on jäljitetty ja mahdolliset altistuneet asetettu karanteeniin, tieto muistuttaa siitä, että tauti on yhä läsnä.

Kallio muistutti tiedotteessaan, että varovaisuus ja huolellisuus pandemian leviämisen ehkäisemiseksi on edelleen ajankohtaista. Käytännössä se tarkoittaa hyvää käsihygieniaa, turvavälien pitämistä, väkijoukkojen ja tarpeettoman matkustelun välttämistä.

Muistutus on vähintäänkin aiheellinen. Siinä, missä keväällä miltei jokainen kauppaan tuleva ja sieltä lähtevä käytti käsidesiä, nyt pullojen ja annostelijoiden ohi porhaltaa suurin osa asiakkaista. Parannettavaa on myös kauppaliikkeillä, sillä tyhjiä käsihuuhdepulloja osuu kohdalle toistuvasti tai ne loistavat kokonaan poissaolollaan.

Toki voi olla, että ihmiset kuljettavat omia käsidesipulloja mukanaan tai pitävät niitä autoissaan, vaikka se ei kesähelteellä ole tulipalovaaran takia suositeltavaa. Löystyneestä varovaisuudesta kertoo kuitenkin se, että turvavälit näyttävät monilta tykkänään unohtuneen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vaikka Suomen ja etenkin Pohjois-Pohjanmaan eteläisten kuntien epidemiologinen tilanne on pitkään ollut rauhallinen, tiedot maailmalta kertovat, että pandemia jyllää – voimallisemmin kuin koskaan. Rajut paikalliset epidemiapesäkkeet monissa maissa puolestaan kertovat siitä, ettei tarvita kuin muutama tapaus ja sopivat olosuhteet, niin kriisi on hetkessä käsillä.

Elokuun alku tuo jälleen uusia vapauksia koronarajoituksiin. Suuremmat kokoontumiset sallitaan ja muutenkin sääntely väljenee. Mitä vapaammaksi elämänmeno palautuu, sitä suuremmaksi kasvaa yksilön vastuu.

Siispä koetetaan jaksaa pestä käsiä ja käyttää käsihuuhteita, pitää turvavälit ja välttää väkijoukkoja. Ruotsista ei tällä kertaa ole Suomelle mallimaaksi.