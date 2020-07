Lukijalta: Eutanasiasta pitää voida keskustella

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sen verran olen käynyt laitoksissa, joissa torjutaan tehokkaasti normaalia kuolemista, että henkilökohtaisesti olen kirjoittanut hoitotahdon. Olen ilmoittanut, ettei minua pidetä hengissä, jos todetaan, ettei minulla ole näkyvissä elämää, joka on elämistä, vaan makaamista vaipoissa – tietämättä, mitä ympärillä tapahtuu, ja syötettävänä.

Minusta suhtaudumme kuolemaan ikään kuin se on aina suuri menetys. Pitäisi olla rohkeutta puhua, kuinka paljon on hoitolaitoksissa vanhuksia, joiden elämä on lähinnä rääkkäystä. Pitää hyväksyä kuolema hyvän elämän päätteeksi ilman, että roikkuu kipeänä elämän ja kuoleman rajamailla.

Sana eutanasia on joillekin suorastaan kirosana, mutta täytyy ymmärtää, että ihmisoikeuksiin kuuluu myös kuolla, jos siihen on hyvät perustelut. Pitää erottaa itsemurha ja eutanasia. Itsemurhaan syynä yleensä on henkisen tasapanon menettäminen, ja harvoin itsemurhan perusteluna on oikeasti hyvän loppuelämän puuttuminen.

Lääkärinvala on lääkärien Suomessa vapaaehtoisesti vannoma vala, jossa sitoudutaan noudattamaan lääkärin eettisiä sääntöjä. Nykyään vannottava vala pohjautuu antiikinaikaiseen Hippokrateen valaan, joka on nimetty lääkäri Hippokrateen (noin 460–370 eaa.) mukaan, sekä Maailman lääkäriliiton vuonna 1949 hyväksyttyyn Geneven julistukseen.

Lääkärinvala kuuluu seuraavasti:

"Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.

Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.

Pidän jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoani ja arvioin työni laatua.

Suhtaudun kollegoihini kunnioittavasti ja annan heille apuani, kun he potilaita hoitaessaan sitä pyytävät. Rohkaisen potilaitani kysymään tarvittaessa myös toisen lääkärin mielipidettä.

Kunnioitan potilaani tahtoa. Pidän salassa luottamukselliset tiedot, jotka minulle on potilaita hoitaessani uskottu. Täytän lääkärin velvollisuuteni jokaista kohtaan ketään syrjimättä enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitoani ammattietiikkani vastaisesti.” Lainattu suoraan Wikipediasta.

Missä kohtaa vala estää potilaan tahdon toteuttamista, jos siihen on lääketieteelliset ja eettiset perustelut? On jo menty eutanasian rajoille, kun todetaan, ettei potilas hyödy hoidoista, niin annetaan riittävä kipulääkitys ja nukutetaan, että loppu on rauhallinen.

Meillä kaikilla on toive, että saisimme kivuttoman kuoleman. Miksi ne, jotka viettävät tervettä elämää, haluavat estää hyvän ja toivotun lopun, joihinkin henkimaailman syihin vedoten?

”Kunnioitan elämää”; miten elämää kunnioittaa, jos sitä potilaan, lääkärien ja omaisten mielestä ei oikeasti enää ole. ”Kunnioitan potilaan tahtoa”; jos lääkärien ja omaisten mielestä potilas voi ilmaista tahtonsa, miksi sitä ei voi toteuttaa?

Lehtosen Kalle

Ylivieska