Merja Nevalaisen Visiitti-kolumni: Kirja, tuo kesän ääni

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

merjaneva@gmail.com

Lomalla moni lukemista himoitseva ehtii nautiskella työarkea enemmän. Kirjastoista äänikirjojen ja e-aineiston lainaaminen on kasvanut, viimeistään tänä keväänä. Kansallinen ylpeytemme, tasa-arvoinen harrastamisen, tiedon ja sivistyksen kehto on tuonut sähköistä aineistoa esille jo vuosia, ja nyt lainaajatkin ovat ottaneet digiloikkia.

Jo viime vuonna yli miljoonan äänikirjalainan raja ylittyi kirjastoissa. Kaupallisten äänikirjapalvelujen käyttäminen on kasvanut rytinällä. Viime vuonna äänikirjojen myynti oli Suomen kustannusyhdistyksen mukaan yli 11 miljoona euroa.

Ääni on toimiva media, ja audio elää nousukautta niin hyödykkeenä kuin viihteenä. Äänen vastaanottaminen koetaan usein rentouttavana tapana omaksua uutta, sillä se osuu ihmisessä fysiologisesti sekä psykologisesti alkukantaiseen puoleemme.

Monille arkitöitä puuhailevalle, lenkkeilevälle tai julkisilla matkustavalle äänikirjat ovat parasta mitä keksiä voi. Ammattiautoilijatkin kuuntelevat nykyään tarinoita asfalttia niellessään. Niille, joille painetun kirjan lukeminen on hankalaa oppimisvaikeuksien tai terveydellisten syiden takia, äänikirjat ovat aarreaitta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Olen tässä asiassa auttamattoman vanhanaikainen jäärä. Kuuntelen keskusteluradiota ja podcasteja, mutta kirjoihin synapsini eivät vain taivu. Totta kai olen kokeillut äänikirjoja. Ja jättänyt kesken. Väärin painotettu, väärin omaksuttu luonne, eihän se henkilö noin sitä sanoisi, tähän haluaisin pysähtyä hetkeksi ajattelemaan… Tutun kirjailijan tuotannossa lukijan tulkinta haittaa kunnolla.

Mielikuvitus ja eläytyminen ovat niin tottuneet omiin tapoihinsa, sävyihin ja äänenpainoihin, että toisen lukeminen etäännyttää tarinasta, väärällä tavalla. Väliin livahtaa joku kärttyinen esikuuntelija, kontrollifriikki.

Rajoittuneisuudessani on suuri ristiriita. Kaikki maailman tarinat ovat lähtöisin suullisesta perinteestä. Kansanrunous, epiikka, iltasadut. Pirteissä ja palatseissa on iltoisin kerrottu ja kuunneltu. Kummitusjutut ovat kerrottuna mehevimmillään, ja pimeällä naapurista paniikki kantapäissä kotiin juostessa moni mukula on tehnyt ehtimisennätyksiä.

Kesän jälkeen estyneisyyteeni saa tulla muutos. Minusta tulee nykyaikainen ihminen ja automatkojen alkaessa otan haltuun tämän. Valinnoilla on merkitystä, sillä hyvä lukija ja miellyttävä ääni saattavat pelastaa huonommankin kirjan. Hyvä ääni ja kiinnostava tarina taas resonoivat miellyttävänä sisäisenä hyrinänä.

Kirjoittaja on Kalajokilaakson avustaja.