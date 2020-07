Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sievin torilla järjestetään tämän kuun joka keskiviikkoilta kirpputori, jonne kaikki halukkaat saavat mennä myymään tavaroita. Ensimmäistä kertaa se järjestettiin viime keskiviikkona.

Toiveena on saada jotain elämää kesäksi hiljentyneelle torille ja saada ihmisille mukavaa tekemistä. Aiempina vuosina torilla on järjestetty iltaisin tapahtumaa, muun muassa kirpputoreja, musiikkiesityksiä ja ruokamyyntiä, mutta perinteeksi muodostuneet tapahtumat peruttiin tältä kesältä.

Pop up -tyylinen kirpputori on ollut helppo järjestää, kunhan vain myyjiä tulee paikalle. Se myös toimii hyvin ulkona turvavälejä noudattaen. Kyseessä on matalan kynnyksen kirpputori, eikä paikkaa tarvitse erikseen varata.

– Tavaraa voi myydä pöydästä, kärrystä tai vaikka peukalon nokasta, kirpputorin järjestäjä, sieviläinen Maarit Lindqvist, naurahtaa.

Torilla oli viime keskiviikkona kymmenkunta myyjäporukkaa. Moni oli tullut koko perheen voimin. Myös lapset olivat innostuneet myymään vanhoja lelujaan. Lindqvist kertoo olevansa yllättynyt, että kirppisilta veti niinkin monta myyjää ja kävijää epävakaasta säästä huolimatta.

Lindqvist suosittelee kirpputoreja kaikille, sillä ne ovat hyvä ja ympäristöystävällinen keino raivata kaappeihin lisää tilaa. Hän vinkkaa, että tavarat kannattaa hinnoitella niin, että ne menevät kaupaksi, eivätkä jää vain koristeeksi.

Lindqvist toivoo, että ihmiset tulisivat kiertelemään torille ja joku voisi tulla myymään kahvia tai soittamaan musiikkia.