Ilkivalta ryöstäytynyt Ylivieskassa – Töhryjä, rikottuja ikkunoita, revittyjä kukka-asetelmia. Torjuntakeinot ovat vähissä.

Viime viikonloppuna Ylivieskassa töhrittiin monia kiinteistöjä ja rikottiin ikkunoita. Samanlaiset sotkemistapaukset ovat olleet tänä kesänä viikoittaisia. Tapauksista on tehty myös useita rikosilmoituksia.

Töhryjä oli maalattu viikonlopun aikana varsinkin Similäntien ja keskustan välille. Erään kerrostalon hissin seinät oli sotkettu pahoin maalilla. Sotkua oli myös muun muassa talojen seinissä ja Hiitolan kukkakaupan edessä olevassa uudessa kivimuurissa.

Hississä olevaa töhryä varten tarvittiin erityisen tujua tököttiä. Siistijä, Mirjami Nahkala, kertoo, että talojen sisäpuolelle tehdyt töhryt ovat tänä vuonna yleistyneet. Hanna Soini

– Töhryjä on tänä kesänä ollut poikkeuksellisen paljon. Tiilestä ja kivestä niitä ei saa mitenkään kokonaan pois. Suosittelisin tekijöille kesätöitä johonkin maalausliikkeeseen, Vieskan kiinteistöhuollon toimitusjohtaja Petri Kivi tokaisee.

Myös kukkaistutusten repiminen on yleistä. Viimeksi keskiviikon vastaisena yönä Ylivieskan torilla ja Savisillalla on tuhottu kukka-asetelmia. Myös Hamarin uimapaikalla on moneen kertaan sotkettu pukukoppeja.

Jo aiemmin Kalajokilaaksossa uutisoitiin aseman seudun toistuvista töhrimisistä.

Viime kesänä töhrimistapauksia ei juurikaan ollut. Sitä edellisenä vuonna taas jonkin verran. Ylikomisario Veijo Alavaikon mukaan on tavanomaista, että töhryjen määrässä on vuosittaista vaihtelua. Myös alueellinen vaihtelu voi olla suurta. Se selittyy osittain sillä, että töhriminen ilmiönä ruokkii itseään, kun muut alkavat kopioida käytöstä. Kesällä sotkeminen on yleisempää kuin talvella valoisten iltojen ja öiden sekä kesälomien vuoksi.

– Vaikea sanoa ilman tarkempia tutkimuksia aiheesta, mutta voihan olla, että ilkivallan tekijät purkavat jonkinlaista pahaa oloa, Alavaikko pohtii.

Tekijät ovat pääasiassa nuoria. Alavaikko neuvoo vanhempia olemaan tarkkana, näkyykö omilla lapsilla spraypulloja tai maalitahroja käsissä tai vaatteissa. Hän ei kuitenkaan halua leimata nuoria, sillä töhrijöitä on muunkin ikäisiä.

Tekijöitä on usein vaikea saada kiinni varsinkin, jos paikalla ei ole valvontakameroita tai muita johtolankoja. Isoja töhrimistapauksia on kuitenkin Ylivieskassa saatu selvitettyä esimerkiksi viime vuonna. Itse teosta tekijöitä tavataan harvoin, ja siksi Alavaikko kannustaakin kaupunkilaisia ilmoittamaan poliisille, jos näkevät ilkivaltaa.

Pahimmillaan laajamittaisesta sotkemisesta voi saada tuomion törkeästä vahingonteosta, josta on mahdollista saada jopa vankeutta. Lähes poikkeuksetta tekijät kuitenkin selviävät sakkorangaistuksella ja vahingonkorvauksilla.

– Tekijälle maksettavaksi tulevat siistimiskustannukset voivat kuitenkin yllättää suuruudellaan. Myös alaikäiset ovat korvausvelvollisia, Alavaikko varoittaa.

Ilkivallan vuoksi julkisilla ja yksityisillä paikoilla on lisätty kameravalvontaa, mikä yleensä tehoaa hyvin ja auttaa tekijöiden jäljittämisessä. Poliisi myös pyrkii ennaltaehkäisemään tapauksia käymällä kouluilla puhumassa aiheesta ja olemaan muutenkin näkyvillä.

Töhryjä on mahdollista estää myös kaupunkisuunnittelulla. Esimerkiksi rautatieasemilla seinäpinnoista voidaan tehdä epätasaisia niin, että niihin ei ole hyvä maalata. Lisäksi voidaan käyttää pinnoituksia, jotka on helppo pestä.

Ylivieskan kaupungille töhryjen ja rikottujen ikkunoiden ja muun omaisuuden siivoaminen ja korjaaminen maksaa kymmeniä tuhansia euroja vuodessa.

Kauppatorin kukkaistutukset ovat kokeneet kovia. Kaupungin vihertyöntekijät Sari Hautamäki ja Susanna Järvenpää ovat toistuvasti joutuneet siivoamaan ilkivallan seurauksia. Seppo Kangas

Kaupungilla oli alkuvuodesta Ilkivallaton Ylivieska -kampanja, jossa jokaista töhrytöntä viikkoa kohti myönnettiin kesätyöpaikka yhdelle nuorelle. Maaliskuussa kampanja kuitenkin laitettiin jäihin koronatilanteen vuoksi.

– On vaikea arvioida, olisiko kampanjan jatkumisella ollut vaikutusta tämän hetkiseen tilanteeseen. Aiomme järjestää samantapaisia tempauksia myös tulevaisuudessa, mutta vielä ei ole tarkkoja suunnitelmia, Ylivieskan kaupungin tekninen johtaja, Leena Löytynoja, sanoo.

Hän pitää myös mahdollisena, että kaupunkiin tulee joku paikka, jossa maalata saa ihan luvan kanssa. Ylivieskassa oli sellainen ennen, mutta ei enää.

– Meidän täytyy nuorisotoimen kanssa miettiä, voisiko sellaisesta olla apua. Varmasti joku paikka löytyisi, jos sellaiselle on tarvetta. Taiteilijoiden ja harrastajien tekemät graffitit ovat hienoja ja värikkäitä ja niitä on ilo katsella. Nämä viimeaikaiset tapaukset ovat kuitenkin eri luokassa, koska ne ovat pelkkää ilkivaltaa ja sotkemista. Ei ole varmaa, vähentäisikö luvallinen maalauspaikka tällaista toimintaa.

