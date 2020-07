Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vestia Oy:n helmikuussa aloittama taloyhtiöiden muovipakkausten erilliskeräys Kalajoella, Nivalassa ja Ylivieskassa on sujunut hyvin ja kerätty muovijäte on ollut pääosin laadukasta. Eniten taloyhtiöitä on mukana Ylivieskasta.

Vestialla toivotaan, että vielä useampi kyseisten kuntien taloyhtiöistä ottaisi osaa muovin erilliskeräykseen.

Eniten muovipakkausten erilliskeräyksessä on taloyhtiöitä mukana Ylivieskasta, mutta mukana on mukavasti myös taloyhtiöitä Kalajoelta ja Nivalasta. Muovipakkausten erilliskeräys on toiminut mukaan lähteneissä taloyhtiöissä hyvin ja taloyhtiöiden asukkaat ovat onnistuneet lajittelussa. Kerätty muovijäte on Vestian mukaan ollut pääosin laadukasta.

Pilottikuntien taloyhtiöt voivat edelleen ilmoittautua mukaan keräykseen, eikä taloyhtiön koolla ole merkitystä. Nyt muovin erilliskeräys taloyhtiöissä on vapaaehtoista, mutta kymmenen vuoden sisällä kierrätys voi muuttua pakolliseksi EU:n jätedirektiiviin kiristäessä muun muassa muovipakkausten kierrätystavoitteita.

Se tarkoittaa kierrätyksen tehostamista. Vestia Oy aikookin laajentaa muovin erilliskeräilyä tulevaisuudessa koko toimialueelleen.

Muovipakkausten erilliskeräyksessä kerätään kotitalouksien tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia (esimerkiksi elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, muovipussit ja -kääreet, muoviset pullot ja purkit sekä solumuovipakkaukset).

Kierrätetyistä muovijätteistä 75 prosenttia hyödynnetään uusiomuoviksi ja 25 prosenttia energiapolttoaineeksi.