Katja Hänninen Eduskunnasta-kolumnissaan: Alipalkkaus on työntekijältä varastamista

Kauhistuttavaa ja tuomittavaa toimintaa. Näin ajattelen, kun luen viime päivien uutisointia: Jo valmiiksi pienipalkkaisia kausi- ja siivousalan työntekijöitä riistetään. Myös rakennusalalla ja ravintola- ja matkailualalla on törmätty työehtosopimusten polkemiseen, kuten alipalkkaukseen ja työ- ja lepoaikojen laiminlyönteihin sekä puutteelliseen työturvallisuuteen.

Juttelin juuri huoltamolla erään sairaanhoitajan kanssa. Hän toivoi, että hoitoalan työolot ja mitoitus saadaan nopeasti kuntoon. Muuten työssä ei jaksa, eikä ala houkuttele. Kun työ on usein sekä fyysisesti että henkisesti kuormittavaa, nousee jo huoli mielenterveydestä.

On surullista, että joissakin kunnissa palvelujen tuotantoa on säästöjen nimissä ulkoistettu ilman laadunvalvontaa. Julkisissa hankinnoissa näyttää halvin hinta ratkaisevan, vaikka kilpailutuksissa pitää huomioida muutkin kriteerit. On varmistettava, että niitä myös käytännössä noudatetaan.

Voisi kuvitella kaikkien olevan samaa mieltä siitä, että varastaminen on rangaistavaa. Silti vain osa puolueista tuomitsee alipalkkauksen eli työntekijältä varastamisen. Vasemmistoliitto on pitkään ajanut reiluja pelisääntöjä työelämään. Kokoomuksen nihkeä suhtautuminen työntekijöiden oikeuksiin ei yllätä, mutta perussuomalaisten piittaamattomuus sen sijaan hämmästyttää. He eivät ole kanssamme samalla linjalla, vaikka harhaanjohtavasti antavatkin ymmärtää puolustavansa työväkeä. Mitä perussuomalaiset ovat tehneet palkansaajan hyväksi?

Vasemmistoliitto on vaatinut alipalkkauksen kriminalisointia, joukkokanneoikeutta ammattiliitoille sekä tilaajavastuulain tiukentamista ja ulottamista koko hankintaketjuun. Työehtosopimusten polkemiselle on kerta kaikkiaan laitettava piste. Epäreilusta kilpailusta kärsivät työntekijöiden lisäksi myös vastuulliset ja rehelliset työnantajat, jotka noudattavat TES:n kirjauksia velvollisuuksista ja oikeuksista.

Yhdessä sovitut pelisäännöt takaavat jokaiselle yritykselle samat lähtökohdat markkinoilla – mutta vain, jos kaikki noudattavat niitä. Siksi tarvitaan lainsäädäntötoimia, jotta voimme puolustaa suomalaista työtä, yrittäjyyttä ja koko maamme hyvinvointia. Samalla me pystymme suitsimaan harmaata taloutta. Tarvitaan vastuuta, velvollisuuksia, valvontaa ja tuntuvia sanktioita.

Meidän on lainsäätäjinä ja päättäjinä yhdessä ryhdistäydyttävä ja täytettävä tehtävämme. Työelämän reilut pelisäännöt eivät toteudu itsestään, vaan ainoastaan yhdessä sopimalla ja lakeja muuttamalla.

Katja Hänninen

kansanedustaja (vas.)

Raahe