Jesper Ojalalle sopimus – Jukka-Pekka Ojala fysiikkavalmentajaksi

Sievi FS:n junioriosastoon kuuluva 17-vuotias Jesper Ojala jatkaa Sievi FS:n miesten Futsal-Liigajoukkueessa. Ojalan sopimus kattaa tulevan Futsal-Liigakauden 2020-21. Ojala osallistui viime Pohjanmaan alueen pelaajakehitystapahtumaan ja hänet valittiin mukaan Pohjanmaan joukkueeseen Eerikkilässä maaliskuussa pelattuun turnaukseen.

Turnaus oli Ojalan osalta onnistunut, sillä hänet valittiin elokuussa järjestettävään alle 19-vuotiaiden maajoukkueleirille. Viime kaudella Ojala iski ensimmäisen Futsal-Liigamaalinsa Tornion Palloveikkoja vastaan.

Jesper Ojala odottaa uutta kautta innostuneena. Mielenkiintoa kauteen lisää myös uusi valmentaja Igor Bochkov.

– Leiri on mahtava tilaisuus päästä näyttämään lisää omaa osaamistani jatkoa ajatellen, Ojala sanoo.

Ojalan tavoitteet tulevalla Futsal-Liigakaudella on kehittyä futsalpelaajana paremmaksi ja ansaita lisää peliminuutteja Futsal-Liigassa.

Sievi FS on täydentänyt myös valmennustiimiään. Sievi FS:n fysiikkavalmentajaksi on nimetty Jukka-Pekka Ojala. Alkava Futsal-Liigakausi on fysiikkavalmentaja Ojalalle kolmas. J-P Ojalan sopimus kattaa Jesper Ojalan tavoin tulevan Futsal-Liigakauden 2020-21.