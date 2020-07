Koronatilanne rauhallinen Pohjois-Pohjanmaalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koronatilanne on säilynyt Pohjois-Pohjanmaalla rauhallisena. Kesä–heinäkuun aikana alueella on todettu vain muutamia yksittäisiä koronatartuntoja.

Oulun yliopistollisen sairaalan vuodeosastolla on hoidettavana yksi koronapotilas. Tartunta on saatu sairaanhoitopiirin alueen ulkopuolelta, ja kaikki altistuneet on tavoitettu. Tehohoidossa ei ole yhtään koronapotilasta.

Kala- ja Pyhäjokialueelta THL:n tilastoissa ovat edelleen vain Nivala 5 ja Reisjärvi 12 varmistetulla koronatapauksellaan. THL julistaa vain ne kunnat, joissa on vähintään viisi varmistettua tartuntatapausta.