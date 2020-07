Keskustelu Sitran turveraportista jatkuu – Lukija arvostelee tieteellisiä epätarkkuuksia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

"Sitran raportti hyväksikäytti haastattelemiaan turveyrittäjiä." Näin uutisoi Kalajaska 24.6.2020. Artikkeli perustui Jukuturve Oy:n talousjohtaja Elina Hannulan haastatteluun. Vihaiseksi Hannulan sai se, että hän oli yksi turpeen käytön luopumisraporttia varten haastatelluista turveyrittäjistä, mutta ei saanut kuten ei kukaan muukaan haastatelluista näkemyksiään Sitran raporttiin.

Sitran raportti on nimeltään ”Turpeen käytöstä luopuminen” ja julkisuudessa sitä on markkinoitu tutkimuksena. Virallisesti Sitra nimeää sen työpaperiksi, joka on tehty muun muassa tutkimuksen menetelmin.

Tässä Sitran 38-sivuisessa raportissa on Hannulan mielestä turveyrittäjien haastatteluista otettu mukaan vain se, että haluavat tulla kuulluiksi turpeen alasajosta päätettäessä, ei sitä, mistä he ovat aidosti huolissaan ja mitä he ovat haastatteluissa sanoneet. Näin haastatteluista tuli osa raportin turpeen vastaista propagandaa.

Sitra ilmoittaa itse, että uskottavuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää se, että Sitra on poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton, ei minkään eturyhmän tai puolueen puolestapuhuja. Tämän pitäisi näkyä kaikissa Sitran nimissä julkaistuissa raporteissa.

Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. Nyt älähtivät Sitran johtaja Mari Pantsar ja projektijohtaja Outi Haanperä. He julkaisivat Kalajaskassa 1.7.2020 vastineen, jossa mainitsevat mm. Sitran kyseisen raportin perustuvan taustatutkimuksiin, joista toinen on Hannulan mainitsema haastattelututkimus.

Kyseinen haastattelututkimus on konsulttiyritys Sitowise Oy:n tekemä nimeltään ”Haastattelututkimus turvetuottajien näkemyksistä ja tulevaisuuden odotuksista”. Se on 68-sivuinen oma julkaisu.

Haastateltavien valinta oli harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. Kyseessä ei ollut satunnaisotanta turveyrittäjistä, kuten tieteellinen tutkimus edellyttäisi. Valituille lähetettiin sähköpostitse kirje, jossa selostettiin tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet. Suostumus pyydettiin myöhemmin puhelimitse.

Ei kerrota, monelleko sähköposti lähetettiin ja moniko heistä suostui haastatteluun. Tieteellisessä tutkimuksessa tämä on välttämätön tieto analyysia varten. Kokoon saatiin 13 teemahaastattelua, henkilöitä oli 18 (yrittäjän lisäksi heidän puolisoita ja lapsia).

Haastattelu tehtiin 8:lle turvetuotantoalueita omistavalle ja 5:lle urakoitsijalle. Sitowise toteaa raportissaan, että tieteellistä analyysiä näin pienellä otannalla ei voi tehdä. Vaikka tieteellisen tutkimuksen kriteereitä haastattelu ei täytä, esiin tuli kuitenkin mielenkiintoisia turvealan yrittäjien näkemyksiä, jotka eivät näy Sitran raportissa:

– Turvetta syntyy joka vuosi enemmän kun sitä poltetaan, suot myös sitovat hiiltä.

– Turpeen päästöjen laskentatapa Suomessa on väärä johtuen siitä, että poliittisella päätöksellä turve on Suomessa uusiutumatonta energiaa, esim. Ruotsissa se on hitaasti uusiutuvaa (Ruotsi ei ole poliittisella päätöksellä kumonnut luonnonlakia, allekirjoittaneen kommentti).

– Turpeen käytön muutospaineiden taustalla ovat poliittiset ja ideologiset syyt, pitäisi olla tutkittu tieto.

– Jos turpeen tuotanto ajetaan Suomessa alas, uhkana on tuonti ulkomailta. – Jos polttoturve korvataan poltettavalla puulla, siitä seuraava metsien hiilinielun pieneneminen vie turpeen polton loppumisesta saatavan ilmastohyödyn.

– Muutoksille saatava riittävästi siirtymäaikaa, jotta avatut tuotantoalueen ehditään hyödyntää loppuun, muutoin niiden hiilidioksidipäästöt jatkuvat seuraavaan jääkauteen asti.

Loppuyhteenvedossa Sitowise toteaa, että tutkimus on laadullinen teemahaastattelu etukäteen määritellystä 4:stä teemasta valitulle pienelle kohderyhmälle eikä edusta kattavasti Suomen turvetuottajia. Sitowise rehellisesti raportoi, että heidän tekemänsä haastattelututkimus ei täytä tieteellisen tutkimuksen kriteereitä eikä niin ollen ole tarkkaan ottaen haastattelututkimus vaan haastatteluraportti.

Sitran omassa 36-sivuisessa raportissa käsitellään 68-sivuista haastattelua sivuilla 25–26 otsikolla ”Turvetuottajien kokemuksia ja näkemyksiä”. Haastatteluihin sanotaan osallistuneen 18 turvetuotantoalan omistajaa tai urakoitsijaa. Sitowisen mukaan haastattelu tehtiin 8:lle turvetuotantoalueen omistajalle ja 5:lle urakoitsijalle, mikä Elon laskuopin mukaan tekee 13, ei 18, kuten Sitra raportissaan väittää.

Johtopäätöksenä haastatteluista Sitran raportti toteaa, että haastateltavilla on perusteltu tarve saada äänensä kuuluviin sellaisen päätöksenteon yhteydessä, joka koskee heitä. Tämä Sitran raporttiin sisällytetty itsestäänselvyys ei olisi tarvinnut ulkopuoliselta konsulttiyritykseltä ostettua haastattelua. Sen sijaan haastatteluissa esiintulleita turveyrittäjien mielipiteitä ei Sitran raporttiin otettu.

Johtopäätöksenä keinoista turpeen käytöstä luopumiselle Sitran raportti esittää, että jos verotuen poisto vuoteen 2025 mennessä ja päästökauppasanktiot eivät riitä turpeen energiakäytön loppumiseen vuoteen 2030 mennessä, voitaisiin harkita turpeen käytön lopettamista lailla.

Sitran raportin turpeen käytöstä luopumisen keinoja Mari Pantsar ja Outi Haanperä puolustavat Kalajaskan vastineessaan 1.7.2020 sanatarkasti seuraavasti: ”Esitetyt keinot pohjautuvat taustatutkimuksiin, joista toinen oli laadullinen turveyrittäjien haastattelututkimus” ja antavat linkin edellä kuvattuun Sitowisen raporttiin.

Sitra siis perustelee keinojaan sellaisella tutkimuksella, joka tekijän mielestä ei ole tutkimus. Ja kaiken lisäksi jättää haastattelussa esiintulleet turvealan yrittäjien mielipiteet raportistaan pois.

Ei ihme, että Sitran raportti sai Elina Hannulan vihaiseksi.

Pauli Isokangas

eläkeläinen, lääkintöneuvos