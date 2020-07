Hannu Hartikaisen Visiitti-kolumni: Musta on myrkkyä bisnekselle

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jos haluat tuntea nahoissasi, miksi BLACK LIVES MATTER –liike käy niin kuumana maailmalla, ota kuuden kilon leka ja hajota sillä puolen kuution kivi sepeliksi. Tuollaisella työllä mustat miehet ansaitsivat päivässä muutaman kupillisen vettä ja vähän ruokaa sekä määrättömän määrän raippaa hikimärälle iholle.

Heidän orjantyönsä ei loppunut tuohon yhteen kiveen, vaan jatkui vuosikaudet, vuosikymmenet aina tulevien sukupolvien katkeruuteen asti. Vaikka leka onkin vaihtunut kynään, kivi muiksi vastuksiksi ja raippa mutkikkaaksi tieksi menestykseen, perimä ei ole hävinnyt eikä musta väri kadonnut. Se ärsyttää kovin monia maailman valkoisia vieläkin.

Mutta valkoinen rotu on tullut katumapäälle, kun autot palavat, kauppaliikkeiden ikkunat särkyvät ja kansa polvistuu kaduille. Jopa suuren Amerikan suuri presidentti Donald Trump on vaalipuheessaan kertonut tehneensä mustan väestön olojen parantamiseksi enemmän kuin kaikki aiemmat presidentit ja näiden äidit yhteensä. Hänkin on huomannut, että musta voi olla myrkkyä bisnekselle.

Jokainen valkoista riisiä syönyt elintasokas ihminen tuntee Uncle Ben´s -riisin. Mutta kuka on tuo setä Ben ja minkä värinen hän onkaan. Mainosmiehet keksivät hänet 1940-luvulla. Hän on fiktiivinen, teksasilainen riisinviljelijä, jolle kasvonsa antoi chicagolainen kokki Frank Brown. Sanotaan hänen olleen oikein hyvä kokki ja siksi mitä parhain mies mainostamaan jokapäiväistä ruokaa, riisiä. Siksi hänen kasvonsa ovat olleet Uncle Ben´s pakkauksissa jo lähes 80 vuotta.

Lienet sinäkin maistanut kaurapuuroa, Elovenaa. Pakkausta on koristanut kohta sata vuotta Elovena-tyttö, viehättävä neitonen kullankeltaisine hiuksineen. Hänen hahmonsa on muuttanut hieman olemusta vuosisadan aikana, mutta perusilme on pysynyt samana. Mutta minkä värinen iho hänellä onkaan?

Rasismi on ollut maailman vitsaus aina. Toinen rotu, toinen väri on ollut omasta mielestään parempi toista. Suomessa ajateltiin rasismin olevan vain muun maailman vitsaus niin kauan, kunnes tänne tulivat pakolaiset ensin Chilestä ja Vietnamista ja sitten muualta kaltoin kohdellusta maailmasta.

Kun kadulla näkyi muunkin värisiä kasvoja kuin valkoisia, syntyi pelko jostakin, jota kukaan ei oikein osaa yksilöidä. Sanottiin toisten olevan rasisteja, mutta sanouduttiin itse asiasta irti ja alettiin osoittaa se monin tavoin.

Yksi tapa näyttää ihmisten tahdon olla tasavertaisia on puuttua kaupan oleviin tuotteisiin ja niiden kääreisiin. Suomessa muutoksen kokivat ensimmäisinä Neekerin pusut ja Laku-Pekka-lakritsi. Musta Pekka -pelikortit muuttuivat Pekka-pelikorteiksi ja nyt koko pakkaa ollaan laittamassa roskiin. Mustasta tuli myrkkyä bisnekselle.

Uncle Ben´s ilmoitti muutama päivä sitten muuttavansa pakkaukset ja poistavansa niistä Frank Brownin kuvan. Me emme tunne tarinan juuria 40-luvulta kovinkaan hyvin, mutta tämän päivän Amerikassa setä Ben on myrkkyä bisnekselle, koska hänen kasvojen väri ei ole valkoinen kuten Elovena-neitosen.

