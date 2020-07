Lukijalta: Hyvää kuuluu – Centriasta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Alkuun sopinee Kalajokilaakson puolesta sanoa, että oli aikakin kuulua jotakin myönteistä Centriasta. Vuonna 2016 tehtiin ”ryöstö ”, jolla Ylivieskan yksiköstä vietiin päiväopetus Kokkolaan.

Samoin vuosikymmeniä Raudaskylän Kr. kansanopistolla toiminut yhteisöpedagogiikka siirrettiin ”kaupunkiin” niin kuin ko. linjan johtaja asiaa kuvasi. Erinomainen ja ”hoitava” koulutuspaikka hylättiin. Näitä toimia oli valmisteltu vuosia ennakoivasti Kokkolan edustajien toimesta sopivan värisen ministerin (Kiuru) luona.

Ylivieskan päiväopetus korvattiin silloin ns. monimuotokoulutuksella, jota toimitusjohtaja Kari Ristimäki pontevasti ajoi tänne. Tuolloin sanoin Ristimäelle, että on vaikea uskoa tämän koulutuksen erinomaisuuteen. Opiskelijat tulevat siihen eri puolilta maata, mutta eivät asu opiskelupaikkakunnalla. He eivät siis jää opintojen jälkeen palvelemaan jokilaaksomme elinkeinoelämää. Siitä syystä päiväopetuksella on valtava merkitys alueellemme. Täällä on kova puute valmistuvista opiskelijoista.

Lehtitiedon mukaan Kari Ristimäki aikoo varmistaa asiaa opetusministeriön virkamiehiltä. Hän ei näytä uskovan tiedeministeri Hanna Kososen sanomisiin, vaikka hallituksen tarkoitus on hajauttaa koulutusta maakunnissa.

Toivon kuitenkin Ristimäen myös keskustelevan poliittisten päättäjien kanssa. Takavuosina tavattiin sanoa, että yhtään uutta koulusta ei olisi maakunnissa aloitettu, jos vain korkeiden viranomaisten ääntä olisi kuunneltu.

Poliitikot päättävät, virkamiehet valmistelevat. Kokemuksesta voin myös sanoa, että ministerin värillä on väliä.

Tapio Hanhineva

Opetusneuvos

Yksi Centrian perustamiskirjan allekirjoittajista

Ylivieska