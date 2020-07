Pääkirjoitus: Ylivieska kasvaa maan kärkivauhtia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

3.7.2020

Seutukaupunkiverkosto tuottaa jatkuvasti mielenkiintoista tilastotietoa. Verkosto käyttää paljon aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:tä, jolta se tilaa selvityksiä eri näkökulmista.

Tuoreimmassa selvityksessä on tutkittu seutukaupunkien sisäisiä väestömuutoksia. Ylivieska erottuu joukosta selvänä poikkeuksena.

Ylivieskan väestönkasvu 2010-luvulla hakee vertaistaan. Seutukaupungeista Ylivieska on kasvanut eniten niin määrällisesti kuin suhteellisesti mitattuna. Kasvua on ollut jopa 7,9 prosenttia.

Positiivista väestönkasvua oli viime vuosikymmenellä vain seitsemässä seutukaupungissa. Ylivieska ja Kalajoki kuuluvat alueen ainoina kaupunkeina tähän ryhmään. Muut lähiseudun seutukaupunkiverkostoon kuuluvat kaupungit ovat Nivala, Oulainen, Raahe ja Kannus.

Ylivieska on poikkeus myös asumisen keskittymistä kuvaavilla mittareilla mitattuna. Kasvu on keskittynyt muita kaupunkeja selvästi enemmän taajamaan, joka on kasvanut kymmenessä vuodessa noin 1 200 asukkaalla eli runsaat kymmenen prosenttia. Käytännössä kaupungin kaikki kasvu on keskittynyt keskustaajamaan.

Myös Kalajoki kuuluu niihin harvoihin kaupunkeihin, jossa keskustaajamat ovat kasvaneet, mutta selvästi Ylivieskaa vähemmän. Sen sijaan Himangan ja kylien väestökehitys on ollut negatiivista – yllättäen myös Hiekkasärkkien, joskin vain seitsemän hengen verran.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Selvitys vahvistaa myös sen tiedon, että Ylivieskassa asuu keskimääräistä nuorempaa väkeä. Lasten määrä on romahtanut kaikissa seutukaupungeissa, mutta Ylivieskan ja kolmen eteläisen Suomen kaupungin keskustaajamissa lasten määrä kasvoi.

Ikääntyminen leimaa seutukaupunkejakin, muta Ylivieskan eläkeikäisen väestön osuus on matala seutukaupunkien keskitasoon verrattuna. Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat oman seutunsa talous- ja palvelukeskittymiä, mutta eivät maakuntakeskuksia. Niitä on Suomessa kaikkiaan 56 kappaletta, ja niissä asuu noin 915 000 asukasta.

Jälleen kerran tutkimustieto vahvistaa sen, että Ylivieskan väestölliset edellytykset menestyä tulevaisuudessa ovat huomattavasti paremmat kuin useimmilla muilla samantyyppisillä kaupungeilla. Sen parempaan hyödyntämiseen kannattaa uhrata aikaa ja ajatuksia.