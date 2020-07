Runkovesijohto porataan joen pohjakallion läpi Alavieskassa – Vesihuoltovarmuus paranee, kun jäät eivät vie enää linjaa mukanaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Talousveden uusi runkovesijohto on rakenteilla Alavieskassa. Tällä viikolla ovat käynnistymässä vesihuoltovarmuutta kohentavat työt, jossa runkovesijohdolle porataan peruskallioon väylä joen alitse.

– Tällä hetkellä joen alitse on vedetty yksi runkovesilinja, kun toisen jäät veivät aikaisemmin. Kun runkovesijohto on kallion sisällä, siihen eivät jäät eivätkä tulvavedet pysty. Näin varmistetaan vedentoimitus joen eteläpuolelta kuntakeskustaan joen pohjoispuolelle, jossa on vanhainkotia, koulua ja kunnanvirastoa, Alavieskan kunnan kehitysjohtaja Sami Nyrhinen selvittää.

Tämän erikoistyön hoitaa Maanrakennus B. Dahlbacka Kokkolasta kokonaisurakkana, jonka hinta tarkentuu myöhemmin. Nyrhinen arvioi kustannusten olevan suuruusluokassa 60 000–80 000 euroa.

– Hintaan vaikuttaa se, paljonko pitää porata kallio-osuutta joen pohjassa. Työlle on laskettu tietty olettamushinta sekä lisäksi metrihinta, ja työn keston perusteella hintaa sitten joko nostetaan tai lasketaan.

Kehitysjohtajan mukaan erikoistyö ei kuitenkaan ole poikkeuksellinen.

– Vesikolmio teetti siirtoviemäriä rakennettaessa vastaavan joenalitusurakan Ylivieskassa.

Työmaa sijoittuu olemaan joen ylittävän sillan vieressä alajuoksun puolella tai meren puolella.

– Jos hyvin menee, työ tehdään parissa päivässä, mutta mikäli ilmenee ongelmia, niin pari viikkoa.

Poraustyö ei haittaa sillan liikennettä. Kunnan mailla olevalla frisbeegolfkentällä joudutaan tekemään pieniä maansiirtotöitä, mutta se ei vaikuta radan käyttöön.