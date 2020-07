Hanskin Puntti ei sammaloidu

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vaikka painonnoston kilpailutoiminta on Suomessa ollut pitkään Korona-tilassa, Keski-Pohjanmaalla on alkukesällä järjestetty jo kahdet perinnekilpailut. Simo Saaren muistonostoja seurasi 30. kesäkuuta Hanskin Puntti Lohtajalla Hannu Karhulan syntymäpäivänä. Raution Kisailijoita pitkään edustanut Karhula oli luonnollisesti paikalla ja eteni 81-kiloisten veteraanien ykkköseksi numeroin 113 (45,68). Hän on viime syksystä lähtien kärsinyt olkapäävammasta, mikä on rajoittanut nostelua.

RK:n Vilma Rättyä ja Getta Jürgenson kokosivat 17-vuotiaissa kelpo tulokset: edellinen 59-kiloisissa, jälkimmäinen 71 kilon sarjassa. Heille kirjattiin 110 (45, 55) ja 124 (58, 66). Lohtajan Veikkojen Santeri Hanga oli miesten ykkönen 89-kiloisissa kirjaten 186 (86,100). Loput miesnostajista veteraaneja eli Masters nostajia.

LoVe:n Jarmo Lemström oli 73-kiloisten paras tuloksella 135 (62,73). Saman seuran Mikko-Pekka Forsell hallitsi 81 kiloa 175 (75, 100) kilon kertymällään. RK:n Arto Seppälän voittokertymäksi 109-kiloisissa merkittiin 192 (85, 107). Petri Hakkarainen jäi ilman tulosta tempauksessa.