Oulainen hyväksyi ESR-hankehakemuksen ja sitoutui omarahoitusosuuteen

Oulaisten kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tahtotilasta tulokseen ESR-hankehakemuksen ja sitoutua hankkeen omarahoitusosuuteen, enintään 1 950 euroa hankkeen ajalle, edellytyksellä että hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Perusteluna hankkeeseen osallistumiselle on, että kaupunki on ollut 18. marraskuuta 2019 päätöksellä mukana valmistelussa ja vaikka tilanne sen jälkeen on Oulaisten osalta muuttunut (oma ESR - hanke saanut rahoituksen ja yhdessä Ylivieskan, Kalajoen, Merijärven ja Alavieskan kanssa haetaan työllisyyskokeilua), on työttömyyden hoitoon ja ehkäisyyn tehtävä alueellisesti kaikki tarvittavat toimet. Omarahoitusosuus on kohtuullisen pieni ja jakaantuu kahdelle vuodelle.

Konkreettisina toimenpiteinä hankkeessa ovat:

Toimijoiden verkostoituminen ja viranomaisyhteistyön juridisten taustaehtojen esiselvittäminen, yhteistyösopimusten laatiminen, palvelumuotoilusuunnitelma ja viranomaistoimijoiden henkilöstön kouluttaminen toimintamallin pohjalta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 126 740 euroa koko hankkeen ajalle. Haettava ESR ja valtion rahoitus on 80 prosenttia kokonaiskustannuksista eli 101.392 euroa. Kun tien rahoitusosuudeksi jää 20 prosenttia eli 25.348 euroa, joka on hankehakemuksessa jaettu tasan 13:n hankekumppanin kesken, jolloin omarahoitusosuudeksi muodostuu 1.950 euroa kuntaa kohti hankkeen ajalle.

Osaksi hankehakemusta vaaditaan hankkeessa mukana olevien kuntien päätökset hankkeeseen osallistumiseen ja omarahoitusosuuteen sitoutumiseen.