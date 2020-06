Markku Ketonen Oulaisten edustajaksi Vattenfall-puitesopimuksen seurantaryhmään

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupunki on lähettänyt 17. kesäkuuta 2020 päivätyn lausuntopyynnön Keskustan osayleiskaavan 2030 muutoksesta Taanilan alueella. Kaava-alue sijaitsee Ylivieskan keskustan länsipuolella noin 1-2 km päässä kaupungin ydinkeskustasta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Savelantiehen, idässä Ouluntiehen (kt 86) ja etelässä Kalajoentiehen (vt 27) ja Joutsentiehen. Lännessä alue rajautuu kaavoittamattomiin asuntoalueisiin sekä maa- ja metsätalousalueisiin.

Kaavoitus on tullut vireille Ylivieskan kaupungin teknisen palveluiden lautakunnan päätöksellä 16. kesäkuuta 2020. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 87 hehtaaria.

Oulaisten kaupunginhallitus päätti lausuntonaan ilmoittaa, että Oulaisten kaupungilla ei ole huomautettavaa kaavamuutokseen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on lähettänyt kuntiin hyväksyttäväksi Vattenfall-puitesopimuksen vuosille 2021-2030. Sopimus on jatkoa tänä vuonna päättyvälle vastaavalle sopimukselle ja se on tarkoitus allekirjoittaa syksyn 2020 seurantaryhmän kokouksessa. Muutoksena nykyiseen sopimukseen jatkossa kaikilla kunnilla on oma edustajansa puitesopimuksen seurantaryhmässä, kun tähän mennessä kuntien edustus on tullut seutukuntien kautta.

Vattenfall-puitesopimukseen osallistuminen mahdollistaa kunnille Vattenfall-ympäristörahan ja ELY-keskuksen rahoituksen saamisen vesistöhankkeille. Puitesopimus ei kuitenkaan sido kuntia, vaan hankkeiden toteuttaminen on vapaaehtoista.

Kuntia pyydetään nimeämään edustajansa seurantaryhmään ja ilmoittamaan sopimuksen hyväksymisestä 14. elokuuta 2020 mennessä.

Oulaisten kaupunginhallitus hyväksyi Vattenfall -puitesopimuksen ja nimesi puitesopimuksen seurantaryhmään tekninen johtaja Markku Ketosen ja varalle kaupunginjohtaja Hannu Kaartisen. Ketonen on toiminut seurantaryhmän jäsenenä myös nykyisellä toimikaudella.