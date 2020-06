Oulainen perustajajäsenenä mukaan Ylivieskan ja Sievin kanssa perustettavaan kantatieyhdistykseen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kaupunginhallitus hyväksyi, että Oulaisten kaupunki osallistuu perustajajäsenenä uuteen kantatie 86/63 edunvalvonnan ja alueen kehittämisen tueksi perustettavaan yhdistykseen ja esittää, että muut kantatie 86/63 vaikutusalueen kunnat voivat ilmoittaa osallistumisestaan elokuun loppuun 2020 mennessä.

Ylivieskan ja Oulaisen kaupungit sekä Sievin kunta ovat valmistelleet kantatie 86/63 edunvalvonnan ja alueen kehittämisen tueksi perustettavaa yhdistystä. Yhdistyksen tarkoituksena on muun muassa yhteistyössä jäsenkuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa edistää kantatien vaikutusalueen kehittymisen yleisiä edellytyksiä, alueyhteistyötä ja edunvalvontaa.

Kantatie 86/63 alueen kunnat ovat jo vuosia tehneet asiassa yhteistyötä ja jättäneet muun muassa liikenne- ja viestintäministeriöön esityksen kantatien numeroinnin yhtenäistämisestä ja tien luokituksen nostamisesta valtatieksi. Tällä hetkellä on menossa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen, mitä kaikki uudistukset odottavat. Suunnitelman on tarkoitus sisältää 12-vuotinen toimenpideohjelma, mihin kirjataan sekä valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskeva rahoitusohjelma. Suunnitelmasta on tarkoitus päättää keväällä 2021.

Oheismateriaalina olevan yhdistyksen sääntöluonnoksen mukaan yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi vat liittyä kantatien vaikutusalueella olevat kunnat ja niin sanotuiksi kannattajajäseniksi kun tien elinkeinoyhtiöt, muut yhtiöt ja yhteisöt. Kuntajäsenten vuosittaiset jäsenmaksut olisivat kunnan asukasluvun mukaan enintään 700-1 200 euroa.

Suomen yhdistyslain mukaan, kun yhdistys perustetaan, allekirjoitetaan perustamiskirja, johon liitetään säännöt. Perustamiskirjan allekirjoittaa vähintään kolme perustajajäsentä. Ylivieskan ja Oulaisten kaupungit sekä Sievin kunta toivovat myös muiden kantatien vaikutusalueen kuntien lähtevän mukaan yhdistyksen perustajajäseniksi.