Ylivieskan seudun PAM muisti kultaisella ansiomerkillä oulaistelaista Hilkka Eskolaa ja haapavetistä Terttu Martinmäkeä

PAM:n Ylivieskan seudun osastolla oli Oulaisissa pidetyn kevätkokouksen yhteydessä juhlahetki, kun yhdistyksen pitkäaikaisille aktiiveille luovutettiin PAM:n kultaiset ansiomerkit. Merkit saivat johtokuntatyön jättäneet haapavetinen Terttu Martinmäki ja oulaistelainen Hilkka Eskola.

Varsinaisessa kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat; toimintakertomus ja tilinpäätös.Tilinpäätös vahvistettiin ja johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Vuoden 2019 tilinpäätös oli jälleen ylijäämäinen ja se käytetään jäsenistön hyväksi erilaisten etujen muodossa.

Viime vuosi oli osastolle muutoksien vuosi, kun Ylivieskan ravintola- ja liikealanosastot yhdistyivät.

– Toiminnallinen vuosi on takana ja ensimmäinen vuosi yhdistyneenä ammattiosastona on eletty. Yhteistyö on ollut ykkösluokkaa. Tosiasiahan se on, että isommat hartiat jaksavat tehdä yhdessä enemmän jäsenistömme hyväksi, puheenjohtaja Päivi Rantaeskola toteaa ja kiittelee johtokunnan aktiivisuutta.

Ammattiosasto on kokoustanut säännöllisesti, osallistunut moniin eri tapahtumiin ja koulutuksiin. Perinteisten jäsenetujen lisäksi jäsenistölle tarjottiin reissut keväällä ja syksyllä sekä extraetuja erilaisiin musiikkitapahtumiin.

Nuorisotoimintaa osastolla on myös, mutta isoin haaste on saada nuoria PAMilaisia mukaan erilaisiin tapahtumiin omalla ja PAM Pohjois-Suomen alueella.

– Tapahtumat ovat rentoja ja mukavaa yhdessäoloa, unohtamatta myös pienimuotoista koulutusta. Kannattaa seurata meidän Instagram tiliä ja lähteä mukaan, vinkkaa nuorisovastaava Tuire Heikkilä.

Kokouksessa oltiin yhtä mieltä siitä, että suunta on ollut hyvä.

– Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin yhdessä tehden huolimatta tämän vuoden koronakeväästä. Osastomme otti kevään aikana kokousjärjestelyissä digiloikan ja kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että aina voi oppia uutta.