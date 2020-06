Haapaveden, Ylivieskan, Oulaisten ja Nivalan väliin jäävä alue kiinnostaa malminetsijöitä. Magnus Mineralsin tuore varaus on merkitty karttaa vaalean vihreällä. Kahdella eri sävyn ruskealla merkityille alueille yhtiö on hakenut malminetsintälupia. Punaisilla alueilla Finkivi Oy:llä on voimassa oleva malminetsintälupa. Keltaisella alueella on Moun Solutions Oy:n varaus.

Kuvakaappaus Tukesin kaivosrekisterin karttapalvelusta.