Jesse Heinoselle vuoden jatkosopimus Sievi FS:n kanssa

Sievi FS on solminut 23-vuotiaan Jesse Heinosen kanssa vuoden jatkosopimuksen. Heinonen on ollut mukana Sievi FS:n edustusjoukkueen mukana usean kauden ajan ja lähtee nyt uuteen kauteen intoa täynnä.

Heinonen lähtee uuteen Futsal-Liigakauteen innostuneena.

– Koronan takia Miesten Futsal-Liigassa on ensi kaudella 14 joukkuetta ja pelejä tulee tiukalla tahdilla. Se käy hyvin minulle, sillä peleissä näkee mikä on hyvää ja missä on vielä kehitettävää. Treeneissä pyritään sitten pääsemään heikkouksista eroon ja toki myös kehittämään entistä enemmän vahvuuksia, Heinonen sanoo.

Sievi FS nimesi päävalmentajaksi kokeneen Igor Bochkovin.

– Igor on valmentanut paljon nuoria pelaajia maailman huipulle. Saamme seuraamme varmasti vaativan ja taktisesti hyvän valmentajan.

Heinosen tavoitteena tulevalla Futsal-liigakaudella on kehittyä uuden valmentajan opeissa.

– Jokaiselta valmentajalta saa aina uusia juttuja mukaan omaan pelaamiseen ja niin varmasti tulee nytkin runsaasti uutta. Toivon mukaan kaikki muutkin häiriötekijät, kuten loukkaantumiset ja siviilikiireet, jäävät kauden aikana minimiin.

Heinosen terveiset Sievi FS:n faneille ovat rohkaisevia.

– Vaikka viime kausi oli vaikea, näytimme kuinka vaikeaa Sievin monitoimihallissa meitä on voittaa. Jokainen joukkue joutui antamaan kaikkensa meidän kotisalissa. Mitä enemmän faneja on paikalla, sitä paremmin pelaamme. Nähdään siis monarilla, Heinonen kannustaa yleisöä.