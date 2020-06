Kokenut Igor Bochkov Sievi FS:n päävalmentajaksi

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Venäläinen Igor Nikolaevich Bochkov, 57, on nimetty Sievi FS:n päävalmentajaksi tulevalle futsalin liigakaudelle.

Bochkov on kotoisin Venäjän Tjumenista. Hän on kaksinkertainen Venäjän mestari nuorten sarjassa Uralin ja Siperian alueelta. Valmennusuransa aikana Bochkov on valmentanut useita pelaajia, jotka ovat pelanneet tai pelaavat Venäjän futsalmaajoukkueessa.

Bochkovin ja Sievi FS:n välinen sopimus kattaa Futsal-Liigakauden 2020–21 ja sisältää option kaudesta 2021–22.

Sievi Futsal -legenda ja Bochkovin entinen valmennettava Radik Akhmetkhanov kommentoi Bochkovia seuraavasti:

– Igor Bochkov on osaava ja laadukas valmentaja. Hänellä on kyky työskennellä nuorten pelaajien kanssa. Igorin valmentamat joukkueet pelaavat kurinalaisesti. Hän vaatii paljon itseltään ja pelaajiltaan.

Uuden valmentajan sopimus on Sievi FS:n kapteeni Juho Alasuutarin mielestä tosi hieno uutinen.

– Siitä on kiittäminen Radikin (Akhmetkhanovin) ja Ruhkalan Jamin hurjaa työmäärää. Olen ymmärtänyt Radikin puheista, että nyt on kova kaveri kyseessä. Mielenkiinnolla ja suurella innolla odotan Igorin saapumista Ylivieskaan. Uskon tämän uutisen antavan tarvittavan piristysruiskeen meidän seuran ja joukkueemme toimintaan, hän kommentoi tuoretta valmentajasopimusta.

Sievi FS:n hallituksen puheenjohtaja Kai Perttu kommentoi myös Bochkovin sopimusta:

– Kokeneen ja meritoituneen Igor Bochkovin hankkiminen Sievi FS:n luotsiksi on seuralta kova satsaus, jonka avulla kilpafutsalia halutaan kehittää suurilla askelilla. Yhteys Bochkoviin syntyi pitkäaikaisen pelaajamme Radik Akhmetkhanovin kautta. Uskomme uuden valmentajan kehittävän sekä nuorta että kokenutta pelaajakaartia.