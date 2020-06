Uusia näkymiä Alavieskan keskustan ulkoilualueen kehittämiseen – Pappilanniemen pururadan peruskunnostus alkaa syksyllä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Alavieskan keskustassa Kalajokivarressa sijaitsevan Pappilanniemen luonnonkauniilla ulkoilualueella voi kulkea rantapolkua eli Filippuksen polkua. Tai kuntoilla rantapolkua hipovalla pururadalla.

Pappilanniemen pururadan kunnostustoive on ollut kestopuheenaihe pitäjässä jo vuosia. Syksyllä vajaan viiden kilometrin pururatareitistön peruskunnostaminen vihdoinkin käynnistyy.

Pururata on niin uskollisesti alkuperäiskunnossaan, ettei sitä satunnainen ulkopaikkakuntalainen maaston kinttupolkua osaa nimittää edes pururadaksi. Kuntopolku on paikoin on kärrytien levyistä, ja jossa saa sateen jälkeen väistellä mutakuoppia.

Samalla tapaa Alavieskan kehitysjohtaja Sami Nyrhinen kuitenkin kiersi radan Alavieskan Virin vastuuhenkilöiden kanssa, kun yhteistuumin pohdittiin, että riittäisikö uusi puruhakepinta vai pitäisikö radan eteen tehdä töitä perusteellisemmin.

– Lumikurun kunnostustöiden kokemuksella päädyttiin siihen, että latupohjaa korotetaan paikoin huomattavastikin. Pururadan ainoaa mäennyppylää loivennetaan ja toisaalta laskua pidennetään niin, että siitä uskaltautuu kuka tahansa laskemaan suksilla. Lisäksi seurakunta kaadattaa mailtaan pois puita, jotta luonnonlunta pääsee satamaan paremmin latupohjalle. Suunnitteilla on myös ojituksia, joilla reittiä saadaan kuivemmaksi.

Kehitysjohtaja pistää parin viikon kesälomailun jälkeen tarjouspyynnöt liikenteeseen maansiirtotöistä ja ojien kaivusta, näin työt voisivat käynnistyä syyskuussa. Hän tietää, että seurakunta on jo puukaupat tehnyt.

Nyrhinen kulkee pururadalla ja viittoo käsillään, mitä kohtaa levennetään ja miten rehevää kasvillisuutta karsitaan.

– Hake on maatuva aine, jossa kesällä viihtyy homeitiöt ja sienikasvustot, se saattaa pölistä ja aiheuttaa herkimmille lenkkeilijöille ongelmia. Näin pohdimme vaihtoehtona kivituhkan käyttöä, mutta se vaatii talviaikaan latupohjan perusteellista tamppausta, etteivät kivet naarmuta pilalle suksenpohjia. Tietysti se on myös kustannuskysymys.

Kunta on budjetoinut pururadan kunnostukseen tälle vuodelle vajaat 30 000 euroa, ja ensi vuodelle tarvitaan lisää määrärahaa.

Kun kysyy urheiluseuran osallisuutta hankkeeseen, niin Sami Nyrhinen palauttaa mieleen, kunnan ja Virin ainutlaatuisen liikuntasopimuksen.

– Liikuntapaikkojen perusylläpidon ja pienemmät kunnostukset hoituvat Virin kautta. Isommat hankkeet, kuten tämän pururadan kunnostus tehdään kuntavetoisesti. Viri hoitaa talvisin ladut.

Peruskunnostus tulee varmasti lisäämään alueen virkistyskäyttöä. Kehitysjohtajalla raksuttavat pururadan kehitysideat edelleen.

Sen ainokaisen mäennyppylän päällä mies viittoo alas Filippuksen polkua kohti, johon voisi rakentaa kuntoportaat.

– Niistä saisi pidemmät, kun rakentaisi loivasti tuonne rantaan päin.

– Kun pururadan perustat saadaan kuntoon, voisi esimerkiksi hakea leader-rahoitusta ja miettiä muita hankkeita. Pyöräilyn pumptrack-rataa tai frisbeegolfradan laajentamista, mutta ensin tehdään peruskunnostus!