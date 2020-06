Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomen perinteiset jokamiehenoikeudet tarjoavat meille upeat mahdollisuudet liikkua ja virkistäytyä luonnossa riippumatta siitä, kuka on alueen omistaja tai haltija. Luonnosta nauttiminen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa on ilmaista eikä edellytä maanomistajan lupaa tai suostumusta.

Luonnossa liikkujan on kuitenkin muistettava vastuullisuus: jokamiehenoikeutta käyttämällä ei saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä toisille tai ympäristölle.

Jokamiehenoikeuksien perusta on Suomen lainsäädännössä ja useassa eri laissa, jotka antavat, ohjaavat ja rajoittavat jokamiehenoikeuksia. Jokamiehenoikeuksien nojalla vesistössä saa esimerkiksi uida ja veneillä aiheuttamatta tarpeetonta vahinkoa, haittaa tai häiriötä. Lisäksi luonnossa on sallittua liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla tai erityiseen käyttöön otetuilla alueilla, kuten viljelyksessä olevilla pelloilla tai istutuksilla. Tilapäisesti voi oleskella ja yöpyä siellä, missä liikkuminen on muutoinkin sallittua.

Myös luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia voi kerätä omaan käyttöön ja myytäväksi. Maanomistajalla ei ole omistusoikeutta näihin. Jokamiehenoikeuksia käyttäessään jokaisen on tärkeää muistaa toimia vastuullisesti.

– Vaikka jokamiehenoikeudet ovat laajat, Suomen lainsäädäntö suojaa esimerkiksi jokaisen kotirauhaa. Teltta tulee pystyttää riittävän kauas asuinrakennuksista eikä marjoja ei ole sallittua kerätä kenenkään pihapiiristä, kertoo yhdyskunnat- ja luontoyksikön lakimies Maria Hakala Pirkanmaan ELY-keskuksesta.