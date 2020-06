Ylivieskan kentälle ehdotettiin lisämäärärahaa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajokilaakso 27. kesäkuuta 1990 uutisoi, että Ylivieskan kentän rakentaminen on tullut odotettua kalliimmaksi ja kaupunginhallitus esittää 150 000 markan lisämäärä rakentamiseen liittyviin kuluihin.

Vuoden talousarvioon on varattu 1,6 miljoonaa kentän rakentamiseen. Valtion osuus kokonaiskustannuksista on 90 prosenttia eli 1,5 miljoonaa markkaa. Vuosien varrella lentokentän rakentaminen on vaatinut liki 16 miljoonaa markkaa.

Uutisessa kerrotaan, että kehittämistöiden tuloksena 30-50-paikkaiset koneet voivat täysin operoida kentällä, jonka kiitoradan pituus on nousuvaiheessa 1500 metriä ja laskeutuessa 1200 metriä.

Matkustajamäärät ovat vuoden sisällä nousseet puolella ja kentältä lennetään päivittäin kaksi lentoa Helsinkiin ja takaisin. Suunnitelmissa on pian ottaa yksi uusi vuoropari käyttöön.

Ylivieskan kaupungininsinööri Pentti Näpänkankaan mielestä kentän valtiollistamisesta on liian aikaista puhua, koska lentokentän ylläpito ei rasita kaupunkia paljoakaan, mikä johtuu valtion suuresta avustusosuudesta.

Samassa lehdessä povattiin perunanviljelijöille kovia aikoja. Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan Liitto on huolissaan siitä, että tuottajilla ei ole tuotantosopimuksia. Niinpä syksyn sato voi jäädä omaan perunakellariin odottamaan parempia aikoja.

Perunavaliokunta kehottaa tuottajia kiinnittämään erityistä huomiota perunan laatuun. Hyvä pottu tekee kauppansa ja siitä maksetaan kunnon hinta.