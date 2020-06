Innostusta ja uusia ideoita äidin käsitöistä – Pylvään kylätalolla Aili Ängeslevä-Jylhän käsitöitä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Hääpuku, muhkea ryijy, kultakirjontaa, graafisia kuvioita. Pylvään kylätalon seinillä ja pöydillä on esillä erilaisia käden töitä viikon ajan.

Eeva-Liisa Jylhä on koonnut näyttelyn äitinsä Aili Ängeslevä-Jylhän käsitöistä. Se on samalla äidin kädentöiden muistonäyttely ja tyttären lopputyö Taito Keski-Pohjanmaan käsityökouluun. Näyttelyyn on valikoitunut poimintoja monipuolisen tekijän töistä ja se on esillä viikon ajana kesä-heinäkuun vaihteessa.

Aili Ängeslevä-Jylhä valmistui 1950-luvun lopulla Wetterhofin käsityökoulusta ja teki elämäntyönsä tekstiilityön opettajana pääasiassa Muhoksella ja Reisjärvellä. Viikot kuluivat opetustyössä ja viikonloppuisin odottivat työt maalaistalon emäntänä Ylivieskassa.

Mukana näyttelyssä on puku, joka Eeva-Liisa Jylhän käsityksen mukaan on ollut myös maailmannäyttelyssä Brysselissä. Myös Ailin omin käsin kutoma ja ompelema hääpuku on esillä näyttelyssä.

Eeva-Liisa Jylhä on kerännyt näyttelyyn kokonaisuuksia äitinsä töistä. Ryijyjen, shaalien ja silmikkoraanujen lisäki on esillä ainakin pöytäliinoja, kultakirjontaa, ikoneja, savitöitä, lasitöitä, koruja, kirjansidontatöitä sekä kantele, kaappikello ja entisöityjä huonekaluja.

– Ajatus näyttelystä on kypsynyt vuoden aikana, kun olen käynyt läpi äidin tavaroita. Tarkoitus on innostaa ihmisiä kokeilemaan rohkeasti eri materiaaleja, Eeva-Liisa Jylhä kertoo.

Hän sai itse käsityöopintojensa aikana äidiltään neuvon tutusta materiaalin ja kokeilla rohkeasti. Riman asettamisesta liian korkealle äiti varoitteli.

– Virkkaamaan en koskaan äidin opetuksessa oppinut. Sen taidon opin vasta Taito käsityökoulussa, Eeva-Liisa Jylhä naurahtaa.

Eläkepäivinään Aili Ängeslevä-Jylhä oli innokkaasti mukana kansalaisopiston kädentaidon piireissä ja erityisen tärkeä hänelle oli kutomapiiri Pylvään kylätalolla. Siksi käsityönäyttelyn paikaksi valikoitui kylätalo.

Kylätalo on viiden viime vuoden aikana profiloitunut taide- ja käsityönäyttelyihin, jotka tavalla tai toisella liittyvät kyläyhteisöön. Sarjan aloitti yhteisötaideteos Pylväsvuo, joka sijoittui Ängeslevän raitille.

Kylätalolla toimii jo perinteen mukaan pop-up-Taidekahvila näyttelyn ajan.