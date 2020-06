Marimekko on lähtenyt Pasi Ainasojan kumppaniksi värjäämään kankaita luonnollisella morsinkovärillä – Marimekon kankaat saavat sinistä väriä Nivalan Aittoperän pellolta



Pasi Ainasojan kelpaa hymyillä: hän on solminut yhteistyösopimuksen Marimekon kanssa.

Nivalassa on odotettu jo pidempään uutista, kuka on aittoperäläisen morsinkoviljelijän ja tuotekehittäjän, yrittäjä Pasi Ainasojan merkittävä yhteistyökumppani. Torstaina aamupäivällä asia tuli julkiseksi: yhteistyökumppani on Marimekko.