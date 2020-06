Katso video Ylivieskan skeittileiriltä: Lauta haltuun ja kohti temppuja – Skeittiohjaaja Wili Hämäläisen huikea tarina unelman tavoittamisesta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupungin nuorisopalveluiden ainoa kesäleiri eli skeittileirille (23.–25.6.) osallistuu 12 ala- ja yläkouluikäistä leiriläistä. Tukikohtana ovat liikuntakeskuksen skeittiparkki ja nuorisotila Sputnik 2022, jossa on oheistoiminta ruokailuineen.

Wili Hämäläinen vinkkaa, että ihan halpislaudoilla ei pääse lajinautintoon kiinni. Hänellä kulkee mukana lainalautoja, joten nekin leiriläiset, joilla ei ole omaa, pääsevät kuitenkin tositoimiin. Pirjo Kunelius

Nuorisopalvelut järjesti leirin yhteistyössä Pinna Skateboardingin kanssa, josta olivat kurssin vastuuohjaajat Wili Hämäläinen ja Heljä Korhonen.

– Leiriläisistä suurin osa on skeitannut jo aikaisemminkin, ja vain muutama on ihan aloittelija. Yleensä skeittileireillä on päinvastainen tilanne, joten Ylivieskan kovatasoinen porukka yllätti meidät. Vanhempien kurssilaisten kanssa on opeteltu jo temppujakin.

Hämäläinen selvittää, että tempputreeniin päästäkseen on pitänyt treenata laudalla jo sinnikkäästi.

– Aloittelijat opettelevat ensin, miten laudalla seistään ja kuinka sillä rullataan eteenpäin. Periaatteessa yhdessä päivässä laudan voi ottaa haltuun, mutta sen jälkeen on "piiiiiitkä" matka ensimmäiseen temppuun.

Aluksi eteneminen on todella hidasta hinkkaamista, mutta sitten jossain vaiheessa tulee se älynväläyksen hetki: "Ai, mä voin tehdä laudalla tälleen ja tolleenkin."

Wili Hämäläisen tarina on huikea esimerkki siitä, miten oma unelma voi kantaa.

– Perustin Pinna Skateboarding -merkkini 2013 kouluprojektina kahdeksannella luokalla. Meillä Steinerkoulussa pitää tehdä päättötyöprojekti, jotkut rakensivat linnunpönttöjä tai kunnostivat mopoaan. Minä halusin oman skeittimerkin, Hämäläinen aloittaa.

Tavoitteen toteutuksessa Wili sai apua veljiltään. Nimittäin Hämäläisen veljistä kaksi muuta on myös aktiiviskeittaria ja toiset kaksi muotoilijoita ja suunnittelijoita.

– Veljistä toinen suunnitteli logon ja muotisuunnittelijana toimiva veli vaatteita sekä skeittilautojen pohjakuvia.

Pinna Skateboardingín järjestämän skeittileirien ja skedekoulujen lisäksi Hämäläinen myy skeittidekkejä sekä vaatteita.

Näkyvyyttä Wili Hämäläinen on saanut merkilleen, sillä hänellä on kahdeksan kaveria skeittitiimissään, jotka kuvaavat temppuja sosiaaliseen mediaan, lähinnä Instagramiin ja Facebookiin.

– Skeittileirit käynnistin kuusi vuotta sitten tavallaan toisena kouluprojektina. Äidilläni on liikunta-alan yritys, ja olen ollut töissä hänen järjestämillään kesäleireillä ja uimakouluissa. Itselläni oli pikkupoikana unelma osallistua skeittileirille.

Wili Hämäläisen kotikonnuilla Hämeenkoskella on joenrantatontti, jonka lähistöllä sijaitsee skeittiparkki, joten hän aloitti skeittileiritoiminnan.

– Hämeenkosken skeittileirit ovat vuosi vuodelta vain kasvaneet. Kolme vuotta sitten aloitin myös ulkopuolisten leirien järjestämisen ja ensimmäinen skeittileiri järjestettiin Hartolan kunnan kanssa. Tänä kesänä pidän Hämeenkosken lisäksi kesäleirit Tammelassa, Ylivieskassa ja Hartolassa. Pari muuta sovittua leiriä ja Virtojen Muksufestareiden keikka peruuntuivat koronaepidemian vuoksi. Lisäksi tulen pitämään pienimuotoisen skeittikoulun Jokioisissa, jossa parin päivän aikana käy useampi ryhmä kokeilemassa skeittausta, Wili Hämäläinen kertoo ja toteaa, että tänä kesänä Pinnan skeittikoulutuksiin osallistuu enemmän lapsia ja nuoria kuin koskaan aikaisemmin.

– Tykkään skeitata ja opettaa sitä kesätyönäni. Mahtavaa on se, että olen voinut palkata kavereita töihin! Tärkein pointti on se, että haluan innostaa lapsia ja nuoria tämän lajin pariin. Skeittileirillä he tutustuvat kavereihin, ja voivat leirin jälkeenkin mennä yhdessä skeittaamaan.

Wili Hämäläinen on saanut paljon aikaan, ja vasta viime vuonna tämä jannu valmistui lukiosta, jonka jälkeen hän reissasi Heljä Korhosen kanssa maailmalla. Nyt hän tähtää vuoden päähän lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin.

Saku Aholalta sujuivat flipit ja olliet. Pirjo Kunelius

Ylivieskan skeittiparkissa aurinko paahtaa keskiviikkona iltapäivällä säästelemättä, musiikki raikaa ämyreistä ja on vapaan skeittauksen aika.

Wili Hämäläinen kertoo, että aamulla on treenattu ohjauksessa, välillä on oheisohjelmaa ruokailun ohella, kuten skeittilaudan kasaamista osista, oman skeittipaidan painamista kangasvärein tai skeittislangin opiskelua. Mutta nyt mennään!

– Hienoa, että Ylivieskaan on tehty skeittiparkki, ja tässä on myös tasaista tilaa treenata, sillä aloittelijoille vauhti voi olla rampissa liian kova. Näin ollen, me treenaammekin pääosin pienillä siirrettävillä esteillä.

– Leiriläiset erottaa siitä, että he käyttävät kypärää ja suojia!