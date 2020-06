Alavieska lopettaa poikkeusolojen asiointipalvelun ikäihmisille – Ylivieska supistaa vähitellen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomen hallitus ilmoitti tiistaina, ettei se enää anna tiettyyn ikärajaan eli yli 70-vuotiaille erityisiä suosituksia fyysisten kontaktien välttämisestä. Kaikkia ikäluokkia koskee edelleen suositus noudattaa "pidättyvää linjaa" ja huomioida käsihygienia sekä yksilölliset riskitekijät.

Alavieskan kunta ilmoitti jo verkkosivuillaan, että poikkeusolojen vuoksi yli 70-vuotiaille järjestetty asiointipalvelu päättyy perjantaina 26. kesäkuuta.

Ylivieskan kaupungin vanhusneuvoston tarjoama poikkeusolojen asiointipalvelu jatkuu vielä juhannuksen jälkeisen viikon normaalisti, mutta muutoksia tulee maanantaista 29. kesäkuuta alkaen.

– Ensi viikosta alkaen supistamme palvelua siten, että asiointipalvelua on tarjolla vain kolmena päivänä viikossa eli maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona. Näin mennään vielä heinäkuun ajan, liikunnanohjaaja Mervi Jutila asiointipalvelusta kertoo.

Myös palveluaika lyhenee iltapäivästä tunnilla.

Asiointipalvelun heinäkuuta suunniteltiin kevennettynä jo ennakkoon, kun ei vielä tiedetty tulevasta.

Asiointipalvelussa työskenteli liikuntatoimesta aikaisemmin neljä henkilöä, mutta kesäkaudella työvuorossa on yksi henkilö kerrallaan.

– Palvelun tarve on selvästi jo vähentynyt. Olin jo maanantaina yksin ja kävin kauppa-asioilla seitsemälle ikäihmiselle, joten hyvin ehti päivän aikana.Asiointipalvelun tarvetta vähentää myös, kun ikäihmisten luokse tulee esimerkiksi lapsia lomailemaan, ja toki nyt ikäihmisiä uskaltautuu jo itsekin kauppaan, Jutila toteaa.

Yhteisestä Ovesta ry:n Tuokiotupa on tarjonnut poikkeusolojen asiointiapua, eikä palvelua olla "lopettamassa kertaheitolla kuin seinään".

Toiminnanjohtaja Anne Isokoski sanoo, että mitä ilmeisimmin asiointiapua tarjotaan elokuulle saakka.

Yhdistyksen hallitus pohtii torstaina kokouksessaan, miten Tuokiotuvan toiminnan ovia avataan. Anne Isokosken mukaan harkittavana on, voitaisiinko sisätiloja ottaa käyttöön 6. heinäkuuta Eino Leinon sekä runon- ja suven päivästä alkaen.

Kesäkuun alusta saakka Tuokiotuvalla on ryhmätoiminnan eli lähinnä yhteislaulujen ja tuolijumppien merkeissä kokoonnuttu pihalla. Näissä merkeissä toiminta jatkuu läpi kesän, olivat ovet auki tai eivät, ja muut toimintatuokiot jatkuvat syksyn tullen.

– Tuokiotuvan ovien avaaminen helpottaisi sääherkkyyttä, Isokoski toteaa viitaten porottavaan helteeseen ja satunnaisiin sateisiin.

Lisäksi vapaaehtoiset ovat arkisin pitäneet kahvikioskia ja nyt harkitaan kioskitoiminnan laajentamista viikonloppuihin. Vapaaehtoisista valtaosa on yli 70-vuotiaita, joten heidän omassa vallassaan on se, haluavatko he lisätä kioskin aukioloja.