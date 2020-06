Ylivieskalaisvalmennettavat juhlivat kaksoisvoittoa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Huippuolosuhteet takasivat ennätysten parannuksia lähes poikkeuksetta Kaustisen kaviouralla tiistaina. Illan päälähtönä ajettiin Jixy-ajo. Voittoa puolustanut Jukka Torvisen ajama Spirit Squad sai tehdä täyden päivätyön ykkösrahojen eteen hakemalla keulat 09,5-vauhtisen avauksen jälkeen. Reippaasta avauksesta huolimatta jenkkitamma uusi voiton ajalla 12,0a. Ylivieskalaisedustajat Eija Sorviston valmentama Smiley Match ja hopeatilaa puolustanut Satu Haaraojan valmentama Mentha pilasivat pelin laukkoihin.

Ravi-illan kohokohtiin lukeutui myös kolme Challenge-karsintalähtöä. Eija Sorviston tuoreimpiin valmennettaviin kuuluva Yanru ravasi voiton heti uusista käsistä.

Hyvän tulostason pohjusti reipasta tempoa keulassa Hannu Torvisen ajamana viilettänyt Maize. Satu Haaraojan ja Petri Aution liisaama tamma kaartui maalisuoralle selvässä johtoasemassa. Loppumetreillä tamman askel alkoi hieman painaa ja hirmuloikkarin porukan hänniltä päälle saanut Yanru rynnisti voittoon Santtu Raitalan ajamana. Alle odotetusten viime starteissa menestynyt tamma paransi voiton myötä ennätystään yli kaksi sekuntia lukemiin 14,2a.

– Pitää sanoa, että Eija on tehnyt tiimeineen huippuhienoa työtä hevosen kanssa. Loppukurvissa näytti vielä siltä, että ajetaan vain kakkossijasta, mutta kun tamman käänsi vapaalle radalle, niin tunsi, että hevonen lähti sykimään oikein tosi hienosti, Raitala kehui.

Urhean juoksun tehnyt Maize oli hyvä kakkonen ennätyksellään 14,3a. Oulaistelaisen Heidi Turulan liisaama Diamond Lord oli lähdön suursuosikkina kolmas ajalla 14,4a. Sisäradan lähtöpaikka koitui ruunan kohtaloksi. Kolmannessa sisäparissa matkanut ruuna pääsi hyödyntämään kirikykyään turhan myöhään voittoa ajatellen.

Karsintalähdöistä selvisi neljä parasta hevosta 10. heinäkuuta ajettavaan loppukilpailuun. Finaalissa ykköspalkinto on 4 000 euroa. Alueen hevosista haapajärvisen Keijo Hakalan Come On Day 14.8a ja kalajokisen Samuli Sinkkosen valmentama Salama Sea 13,5a jäivät ensimmäisenä finaalin ulkopuolelle sijoittumalla karsinnassa viidenneksi.