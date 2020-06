Ylivieskan Kuulan pesisnaiset lähtevät suomensarjaan junioripitoisella joukkueella – tavoite on sijoittua pohjoislohkossa kärkikaksikkoon

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

PESÄPALLO, YLIVIESKA

Ylivieskan Kuulan naisten suomensarjajoukkue lähtee 24. kesäkuuta alkavaan pesäpallokauteen nuorentuneella joukkueella. Viime kauden päätteeksi Ykköspesiksestä pudonneen edustusjoukkueen runko koostuu pitkälti samoista pelaajista, jotka pelaavat myös C- ja B-tytöissä.

Vaikka keski-ikä aloittavassa kokoonpanossa liikkuu 17 vuoden tietämillä, on joukkueen valmennuksesta ja pelinjohdosta vastaava Johanna Seppälä luottavaisena kauden kynnyksellä.

– Meillä on todella kehityskykyinen porukka, josta löytyy nuoruuden intoa. Pelaajilla riittää rohkeutta pelata, eivätkä he jää miettimään, uskalletaanko tehdä tiettyjä asioita. Yhdeksi vahvuudeksi voi nostaa vielä nopeuden. Tavoitteena meillä on lohkofinaalit, johon kaksi lohkon parasta pääsee.

Kuulattaret sai myös kovan vahvistuksen riveihinsä, kun Sanna Sorvisto tekee välivuoden jälkeen paluun pesiskentille.

Urallaan 137 ykköspesisottelussa 16+125 juoksua lyönyt Sorvisto tuo joukkueeseen runsaasti kokemusta ja kotiutusvoimaa. Kaudella 2018 Sorvisto oli Kuulattarien paras kotiuttaja ja sijoittui Ykköspesiksen lyöjätilastossa 8:nneksi.

Tulevia otteluja joukkue odottaa innolla, sillä kauteen valmistautuminen on aloitettu jo syyskuussa. Oman haasteensa tosin toivat kokoontumisrajoitukset, jotka katkaisivat yhteistreenit silloin, kun pelillisiä asioita olisi pitänyt alkaa toden teolla hiomaan.

– Onneksi kelit ovat olleet nyt erittäin hyviä viimeisten viikkojen aikana, niin on pystytty lyhyessäkin ajassa tekemään paljon pelinomaisia suorituksia. Lisäksi, kun rinki on laaja, niin joka treenissä on vähintään se kymmenen pelaajaa paikalla, mikä mahdollistaa aina laadukkaan harjoittelun.

Seppälä jakaa valmennus- ja pelinjohtovastuun aviomiehensä Tonin kanssa. Seppälät valmensivat jo viime vuonna yhdessä Kuulan C-tyttöjä.

Johanna Seppälä uskoo, että pelilliset näkemykset menevät parilla yksiin myös tällä kaudella.

– Toni on miettinyt harjoituskauden ohjelman ja treenejä on pidetty aika lailla puoliksi. Tänä vuonna olen päässyt helpommalla, kun ei ole ollut sitä seitsemää harjoitusta viikossa vedettävänä. Kentällä roolinjako menee siten, että Toni on viuhkassa ja minä mailassa. Molemmilla on sama näkemys siitä, miten peliä viedään eteenpäin, niin ei tule sellaista ristiriitaa missään kohtaa. Se on vähän niin kuin meillä kotonakin, Seppälä naurahtaa.

Suomensarjan pohjoislohkosta Seppälä povaa kahtia jakautunutta ja nostaa yhdeksi ennakkosuosikiksi naapuriseura Oulaisten Huiman, jonka Kuulattaret kohtaa runkosarjan avauspelissään Suvannolla.

– Lohkossa on todella hyviä joukkueita ja toisaalta on myös nousijajoukkueita. Varmasti tasoeroja on kärkipään ja viimeisten joukkueiden välillä. Ketään vastaan ei tosin voida lähteä sillä asenteella pelaamaan, että mennään vaan paikalle ja lätkitään. Jokaiseen peliin täytyy olla valmis, jos aikoo voittaa.

– Oulaisten joukkuetta pidän todella hyvänä. He pääsivät viime vuonna lohkofinaaliin ja lähtevät pienillä muutoksilla kauteen. Kajaanin joukkue on varmasti kova, ainakin talvella pelattu hallipeli heitä vastaan osoitti sen, Seppälä arvioi.