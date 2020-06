Ei vielä kakkukahvien aika

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tämän lehden palstoilla on viime aikoina käyty mielenkiintoista debattia Centria-ammattikorkeakoulun päiväopetuksen palauttamisesta Ylivieskan toimipaikkaan. Sen lopettamisesta ja korvaamisesta monimuotokoulutuksella tehtiin päätös 2016.

Viimeaikainen ajatustenvaihto on liittynyt siihen, kenen vastuulla ja päätösvallassa tuo päiväopetus on. Centrian johto on vedonnut ministeriön voimakkaaseen ohjaukseen, jossa päiväopetuksen keskittäminen Kokkolaan on ollut painokasta. Ohjausta on ryyditetty miljoonien eurojen kehittämisrahoituksella.

Asiassa kiitettävän aktiivisesti toiminut ylivieskalainen kansanedustaja Juha Pylväs (kesk.) ei ole perustetta suostunut purematta nielemään. Oman puolueensa tiedeministerin Hanna Kososen suulla saatiin viime viikolla todistus siitä, että nykyhallituksen politiikka on itse asiassa päinvastainen: koulutusta halutaan hajauttaa, ja päätösvalta kuuluu ammattikorkeakoulun autonomiaan eli itsehallinnon piiriin.

Centrian toimitusjohtajan Kari Ristimäen kommenteista uutiseen huokui lievää suurempaa epäilystä ministerin sanomisiin. Hän haluaa vielä kuulla saman viestin ministeriön virkaväeltä.

Ammattikorkeakoululla on iso merkitys koko alueelle. Vaikka monimuotokoulutus on vetovoimainen ja kehittyvä sekin, se houkuttaa päiväopetusta enemmän aikuisia opiskelijoita ja muualla asuvia. Hyvä niinkin, mutta...

Nuorten pako alueelta on suurin syy sitkeään päiväopetuksesta jankkaamiseen. Toinen syy on se, että päiväopetuksesta uskotaan olevan isompi hyöty oman alueen yrityksille uusien työntekijöiden muodossa.

Erittäin tärkeitä asioita molemmat. Ja sekä uskottavia että ymmärrettäviä. Mutta mutta...

Päiväopetus ei ongelmaa yksin ratkaise. Nuoret lähtevät alueelta muistakin syistä. Vetovoima oli jo aiemmin hiipunut selvästi. Ongelma on yhteinen kaikille suurten keskusten ulkopuolisille alueille.

Centrian päiväopetus Ylivieskassa alkaa aikaisintaan syksyllä 2022. Ministerin kommentit antoivat aiheen iloon, mutta vielä ei ole kakkukahvien aika. Ministeriön tunnetusti vahvoista virkamiehistä ja -naisista ei koskaan tiedä, ja työmaata riittää takuulla myös Centriassa päätösten pyörtämiseen.

Tiedeministerikin vaihtuu kohtapuoliin, kun Annika Saarikko astuu sovitusti. Hänellä luulisi olevan lukkarinrakkautta miehensä synnyinkaupunkiin.

Nuorten opiskelijoiden paluu Ylivieskaan on sinnikkään tavoittelemisen arvoinen asia. Se vaikuttaa moneen asiaan vuokra-asuntojen kysynnästä aina yleiseen kaupunki-ilmapiiriin.

Ja ennen kaikkea koko alueen elinvoimaan.

Seppo Kangas

