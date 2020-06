Vapaa-aikapalvelujen uudelleen organisointi lausuntokierrokselle Ylivieskassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupungin tuottavuusohjelmassa vuosille 2019-2023 yhtenä toimenpiteenä on vapaa-aikapalvelujen organisointi. Organisoinnin tavoitteena on yhtenäiset käytännöt, laajempi yhteistyö ja vaikuttavampi toiminta asiakkaille.

Kaupungin luottamushenkilöiden iltakoulussa helmikuussa 2020 yhtenä kaupungin talouden tasapainottamisen toimenpiteenä nousi esille lautakuntarakenteen tarkastelu hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien toimialojen osalta työryhmän avulla.

Kaupunginhallituksen jokaisesta puolueryhmän edustajasta koostuva HYTE-työryhmä on kokoontunut useaan kertaan kevään aikana. Työryhmän työssä on noussut esiin neljä vaihtoehtoa. Vaihtoehdoista on tehty vaikutusten arviointi.

Toiminnan ja palvelujen järjestämisen vaihtoehdot ovat: Jatkaa nykyisellä mallilla, organisoida hyvinvointipalvelut omaksi toimialakseen yhden toimielimen alaisuuteen, tiimiyttää kiinteistö- ja liikuntapaikanhoitajat tai eriyttää Akustiikan toiminta.

Kaupunginhallitus katsoi asian tietoonsa saatetuksi ja päätti lähettää tarkastelussa olevat vaihtoehdot asianomaisten lautakuntien ja yhteistoimintaryhmän käsiteltäväksi ja lausuttavaksi 21. elokuuta 2020 mennessä.