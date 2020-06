Sitran kohuraportti hyväksikäytti haastattelemiaan turveyrittäjiä – Jukuturpeen Elina Hannula hämmästelee selvityksen yksisilmäisyyttä ja asiavirheitä

Sitran turpeenkäytön luopumisen vaikutuksista tehty raportti saa alavieskalaisen turveyrittäjän, Jukuturve Oy:n talousjohtaja Elina Hannulan vihaiseksi. Erityisenä syynä hänellä on se, että Jukuturpeen pienyrittäjiä ja muitakin haasteltiin raporttiin ilman, että he saivat näkemyksiään valmiiseen tekstiin. Tutkimusta Ylen tiistain aamu-tv:ssäkin esitellyt projektijohtaja Outi Haanperä ei kertonut, mistä oikeasti yrittäjät ovat huolissaan.

– Sitran selvityksessä on isoja asiavirheitä. Oletetaan, että ilman lisätoimia energiaturpeen käyttö vuonna 2035 olisi 12 terawattituntia, kun oikea luku on 3, Hannula toteaa.

Erityisen huolissaan Hannula ja muut turveyrittäjät olivat Sitralle siitä, että turpeenkäytön hallitun vähentämisen sijaan turve kielletään lailla. Sen juuri Sitra on raportissaan esittämässä keinoksi, jotta turpeesta luovuttaisiin nopeutetusti vuoteen 2030 mennessä. Suomen hallitusohjelmassa on turpeenkäytön puolittaminen vuoteen 2030 mennessä, turvealan mukaan se tapahtuu nopeutetusti päästökaupalla jo ennen vuotta 2030.

– Sitra ei välitä yhtään Suomen huoltovarmuudesta. Eikä siitä, että loppuun kulutetut turvetuotantoalueet voidaan laittaa puustoa kasvamaan. Sitra kieltäisi myös maailman ruoantuotannon tarvitseman vaalean rahkaturpeen noston. Jos turvetuotanto Suomesta loppuu, se siirtyy muualle.

Jukuturpeen liikevaihdosta 50-60 prosenttia tulee ruoantuotannon vaaleasta turpeesta, 25-30 prosenttia poltettavasta turpeesta. Yritys ja sen merijärvinen kumppani Megaturve selvittävät parhaillaan hollantilaisen asiakkaansa kanssa sitä, että voitaisiinko energiakäytön tummaa turvetta myös käyttää kasvien kasvualustana. Turvetuotantoalueen ylin kerros on yleensä vaaleaa turvetta, sen alla on tumma energiaturve.

– Maailmaan ruoantuotanto ei onnistu ilman turvetta. Perusteluja ei kestä energiaturpeenkaan käyttökielto. Nykyiset lämpökattilat tarvitsevat hyvään palamiseen tummaa turvetta. Turpeen korvaamiseen voimalaitoksissa eivät riitä biomassat. Turvetuotantoalueiden investointilaskelmat on tehty niin, että myös tumma turve hyödynnetään, Hannula kertoo.

Jukuturpeen ykköstoive Sitralle oli, että yrittäjät saisivat riittävät korvaukset kattamaan tuotantoalueisiin investoidut miljoonat eurot, mikäli turvetuotanto ajetaan alas. Ilman mitään korvauksia turvealan yrittäjien konkurssiaalto uhkaa kiihtyä. Yrittäjille maksettavista korvauksista Sitran raportti ei puhu, eikä niistä puhunut tv:ssä myöskään Haanperä.

– Sitra hyväksikäytti meitä pienyrittäjiä ja se tuntuu minusta pahalta. Meitä kuultiin, muttei kuunneltu. Meitä pienyrittäjiä kuultiin sen verran, että meiltä näyttäisi tulleen hyväksyntä hyvin yksipuoliselle propagandapaperille, joka ei täytä mitään tutkimuksen kriteerejä. Tarkoitushakuisesti halutaan muokata suuren yleisön mielipidettä turvevihamieliseksi ennen työ- ja työelinkeinoministeriön asettaman laaja-alaisen turvetyöryhmän seuraava kokousta.

Hannula toteaa, että Sitran 38-sivuiseen raporttiin turveyrittäjiä koskevasti paperille laitettiin mukaan vain kaksi lyhyttä kappaletta, joiden sisältö oli, että turveyrittäjät haluavat tulla kuulluksi.

– Meitä tuli Sitran konsultti kotiin asti kuulemaan, miksei siitä kirjattu sisältöä jo työpaperiin. Itse haastattelu sinänsä tehtiin asiallisesti ja kerroimme asiat. Vihaiseksi sai vasta se, miten haastattelua käytettiin. Otettiin osaksi propagandaa, joka on kuin suoraan alaamme vihamielisesti suhtautuvien vastustajien kynästä, Elina Hannula kertoo.

Sitra esittää turpeenkäytön lopettamiseksi ensiksi turpeen verotuksen kiristämistä asteittain vuoteen 2025 mennessä. Jos se ei riitä, turve pitäisi kieltää lailla vuoteen 2030. Sitran raporttia on arvosteltu jo laajasti.

Vapo on ihmettelyt, miksei siltä kysytty mitään. Samoin etujärjestöjen edustajat ovat ihmetelleet, miksi heitä kuultu. Sitran selvitys tuli koneyrittäjien liitolle täytenä yllätyksenä. Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskonen on pöyristynyt Sitran selvityksestä. Hän on luonnehtinut Sitran kiertotalouden teeman johtajaa, raportin ykkösnimeä Mari Pantsaria "valtavan turvevihamieliseksi". Hoskosen mielestä Sitra antaa turpeelle täystyrmäyksen ilman kunnon perusteita.

– Ainoa oikea tapa edetä turpeenkäytön tulevaisuuden ratkaisemiseksi on, että edetään laaja-alaisen turvetyöryhmän kautta. Sen työ on valmistumassa ensi kevääseen mennessä. Megaturpeen Hannu Isokääntä on siellä varsinaisena jäsenenä ja minä olen hänen varansa, Elina Hannula toteaa.

Jukuturpeella menee nyt Hannulan mukaan ihan hyvin. Liikevaihto on kuitenkin laskenut 1,8 miljoonasta 1,4:ään, edelleen työllistetään 8 henkeä, kesätöissä on 10 nuorta.

– Kehitämme yritystämme niin, että se on olemassa ainakin minun ja veljeni Markuksen työuran 25 vuotta. Energiaturpeen alasajo Sitran nopeutetulla aikataululla on kuitenkin kohtuutonta alan yrittäjille.