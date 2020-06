Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lions Club Haapajärvi Kantapuhdon edustajat ovat luovuttaneet puhelinluettelokeräyksensä tähänastisen tuoton haapajärvisten lapsiperheiden auttamiseen. Apu kanavoidaan tarvitseville Haapajärven seurakunnan diakoniatyön kautta. Tähän mennessä keväällä alkanut keräys on tuottanut jo 4 060 euroa, mutta keräys jatkuu vielä vuoden loppuun saakka.

Keräystuoton luovuttivat Lions Clubin puolesta Mikko Vainio ja Juha Murisoja. Seurakunnan edustajat vs. diakoni Merja Koskela ja kirkkoherra Kari Tiirola totesivat avun tulevan todelliseen tarpeeseen, sillä koronaepidemian aiheuttamat lomautukset ja muu epävarmuus ovat lisänneet monien lapsiperheiden ahdinkoa. Monet yksittäiset seurakuntalaiset sekä yritykset ja yhteisöt ovat kuitenkin tarjoutuneet auttamaan.

Seurakunnan kautta on jaettu kevään ja alkukesän aikana muun muassa paikallisen leipomon sekä tuottajien lahjoittamaa ruoka-apua sekä yksityisten seurakuntalaisten ja eri yhteisöjen ja yritysten lahjoittamia lahjakortteja paikallisiin liikkeisiin. Apua on tähän mennessä saanut jo melkein 60 haapajärvistä perhettä, joista suurin osa on turvautunut ensimmäistä kertaa tällaiseen apuun.

Seurakunnan oma diakoniatyön avustusbudjetti on 9 000 euroa. Seurakunta saa myös vuosittain avustuskäyttöön osan paikallisesta Yhteisvastuukeräyksen tuotosta. Lisäksi on mahdollisuus anoa lisärahoitusta yksittäistapauksissa Kalajoen rovastikunnan sekä kirkon yhteisestä diakoniarahastosta.