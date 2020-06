Nivalaan perusteilla jääkiekkomailojen tuotantolaitos – Paikallisten yrittäjien tavoitteena rakentaa huippumaila harrastekäyttäjille

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sieviläiset veljekset Tuomas ja Henri Kivioja ovat perustamassa Nivalaan jääkiekkomailoja valmistavaa tuotantolaitosta. Veljesten omaan kehitystyöhön perustuva hanke on niin pitkällä, että laitokseen hankitaan parhaillaan koneita.

– Ideana on valmistaa markkinoille ominaisuuksiltaan huippumailojen veroinen maila, joka on tarkoitettu harrastekäyttöön eli mailan on oltava hinnaltaan selvästi edullisempi, Tuomas Kivioja kertoo.

Laadukas jääkiekkomaila maksaa nyt noin 150–230 euroa. Alaa hallitsevat ulkomaiset kärkimerkit.

Kivioja kertoo, että uutta mailaa on kehitelty runsaan vuoden ajan. Sekä mailan rakenne että tuotantoteknologia ovat täysin veljesten itsensä kehittämiä. Tuotantokoneetkin he aikovat itse koota komponenteista.

– Ensimmäiset prototyypit teetettiin Kiinassa, ja niitä ovat harrastajat testanneet noin 50–60 kappaletta. Arviot ovat olleet erittäin rohkaisevat.

Prototyyppien ominaisuuksia on luonnollisesti myös mitattu. Kalliista huippumailoista poikkeva rakenne liittyy Kiviojan mukaan juuri mailojen laatuominaisuuksiin, muun muassa keveyteen.

– Totesimme, että pystymme itse valmistamaan mailat sekä paremmin että nopeammin.

Tuotantotilat Nivalasta on jo katsottuna. Pitkälle automatisoituun valmistukseen ei kovin suurta työntekijämäärää tarvita.

– Alkuvaiheessa 2–3 työntekijää pystyy tuotannon hoitamaan. Tarkoitus on valmistaa mailoja vähintään kymmeniä päivässä, Tuomas Kivioja arvioi.

Keskipiste-Leader esittää 22 750 euron yritystuen myöntämistä Farrow Sport Oy:n koneinvestointiin. Yhtiön osakkaat ovat Tuomas ja Henri Kivioja.

Leader-yritystukea esitetään myös nivalalaiselle Jokihovi Oy:lle majoitus- ja matkaipalvelujen kehittämiseen 15 459 euroa sekä niiin ikään nivalalaiselle Oman Elämän Strara Oy:lle terveydenhuoltoalan yrityksen perustamiseen 9 390 euroa.

Viranomaispäätöksen rahoituksista tekee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Leader-hallitus arvioi hankkeiden rahoituksen tarkoituksenmukaisuuden ja ELY-keskus voi poiketa myönteisestä esityksestä vain, jos hanke olisi lakien tai asetusten vastainen.