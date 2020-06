Kalajoen kaupunki välitti vahingossa julkiseen tietoverkkoon henkilötietoja

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

KS

Kalajoen kaupungin Dynasty-tietopalvelussa 5.6.2020 julkaistun esityslistan liitteeseen oli jäänyt epähuomiossa henkilötietoja. Henkilötiedot ehtivät olla luettavissa 5. – 8. kesäkuuta välisenä aikana. Virhe korjattiin ja tiedot poistettiin julkisesta verkosta maanantaina 8. kesäkuuta, kun virheestä saatiin ilmoitus.

Tietoturvaloukkauksen johdosta on tehty Tietosuojavaltuutetun toimistoon selvitys. Tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneita on tiedotettu ja tietoturvapoikkeama on käyty läpi osallisena olleen kaupungin henkilöstön kanssa.

Kalajoen kaupunki suhtautuu viranomaisena vakavasti henkilötietojen käsittelyyn ja pyytää tapahtunutta anteeksi.