Tänään vietetään juhannusaattoa. Ilmatieteen laitoksen mukaan juhannusaattona voi lähes koko maassa odottaa enimmäkseen poutaista säätä, maan keskivaiheilla pilvisyys on ajoittain runsaampaa.

Osassa maata päästään nauttimaan hellelukemista, kun lämpötila kohoaa paikoin yli 25 asteeseen.

Ilmatieteen laitos varoittelee Pohjanmaan aluetta voimakkaasta UV-säteilystä.

– UV-indeksin arvo on 6. UV-säteily on voimakasta. Suojaamaton iho saattaa palaa erityisesti suorassa auringonvalossa oleskeltaessa, muistutetaan UV-tiedotteessa.

Juhannuksena on monin paikoin voimassa metsäpalovaroitus, varoitukset on annettu myös Keski-Pohjanmaalle sekä Pohjanmaan alueelle. Sunnuntaina varoituskartta leiskautetaan keltaiseksi, Ilmatieteen laitoksen mukaan sunnuntaista lähtien metsäpalovaroitus on voimassa koko maassa.

Jokilaaksojen pelastuslaitos antaa tärkeän vinkin juhannuksen juhlijoille:

Ilmatieteen laitoksen mukaan tilastollisesti helteitä osuu joko juhannusaattoon tai -päivään keskimäärin kerran neljässä vuodessa, rannikolla kerran viidessä ja Lapissa kerran 10 vuodessa. Edellisen kerran hellettä oli juhannusaattona viime vuonna, kun taas helteistä juhannuspäivää on vietetty viimeksi vuonna 2016. Yli 30 asteen lämpötiloja on osunut juhannukseen vain harvoin.

Yksi mittaushistorian lämpimimmistä juhannuksista koettiin vuonna 1999, jolloin lämpötila nousi sekä juhannusaattona että juhannuspäivänä yli 30 asteeseen. Silloin helteinen juhannus päättyi rajuihin ukkosiin. Yli 30 asteen lämpötiloja on mitattu juhannuksena myös vuosina 1973 ja 1935.

Viime vuoden juhannusaaton säätä sävyttivät helteet ja ukkoset.

Juhannusjuomia pääsee hakemaan Alkosta perjantaina juhannusaattona kello 9–12, mutta lauantaina pitkäripasen ovet ovat kiinni.